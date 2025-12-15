Experiente, Weverton pode se encaixar no perfil desejado pela comissão de Luís Castro. Cesar Greco / Palmeiras

Visando uma breve reestruturação do elenco para 2026, o Grêmio deve contratar um goleiro para a temporada. Em princípio, o perfil desejado passa, sobretudo, pela capacidade de jogar com os pés — uma exigência de Luís Castro, que chega ao clube acompanhado de dois preparadores especializados na posição.

Sondado por clubes do futebol mexicano, Tiago Volpi pode deixar o Tricolor. Apesar de bons momentos ao longo de 2025, o goleiro terminou a temporada bastante contestado e já não é consenso entre direção e torcida.

Gabriel Grando, por sua vez, vive um impasse contratual. A indefinição sobre renovação, somada à falta de perspectiva de titularidade e ao interesse de outros clubes, dificulta um acordo. A partir de março, ele pode assinar pré-contrato com outra equipe.

Pensando nisso, Zero Hora sugere cinco goleiros para o Grêmio buscar em 2026. Veja a lista abaixo.

Cinco goleiros para o Grêmio contratar em 2026

Weverton (Palmeiras)

Um dos goleiros mais regulares do futebol brasileiro na última década. Experiente, decisivo em jogos grandes e com bom jogo com os pés, é referência técnica, embora represente uma negociação mais complexa pelo status e pelo custo.

Por ser um ídolo, o Palmeiras tem cautela em qualquer negociação envolvendo o atleta de 38 anos. Lesionado desde outubro, viu o recém-chegado Carlos Miguel se firmar na titularidade. Em breve deve estar recuperado, mas sem retorno garantido aos titulares.

Pedro Morisco (Coritiba)

Morisco foi um dos principais responsáveis pela campanha do título da Série B do Coritiba. JP Pacheco / Coritiba

Destaque recente da Série B, chama atenção pela segurança, bom reflexo e participação ativa na saída de bola. Jovem de 21 anos, tem muito potencial e se encaixaria no modelo de jogo proposto pela nova comissão técnica.

O Coritiba está preparado para o forte assédio do mercado nacional e do exterior em cima do goleiro. No país, um dos clubes que já procurou e está disposto a investir na contratação do jogador, é o Bahia. Trata-se de um investimento alto para uma grande promessa do futebol brasileiro.

Marcelo Grohe (Al-Shabab)

Pelo Grêmio, Grohe conquistou a Copa do Brasil, em 2016, a Libertadores, em 2017, e a Recopa Sul-Americana de 2018. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação / Grêmio/Divulgação

É um nome que mexe na memória afetiva da torcida gremista. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Tricolor, conhece o clube como poucos e traz experiência, leitura de jogo, liderança e histórico de alto rendimento em decisões.

Prestes a completar 39 anos, segue com boas atuações na Arábia Saudita. Em setembro, foi anunciado pelo Al-Shabab e tem contrato com o clube até junho de 2026.

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Goleiro da seleção argentina com 31 anos e 1,91cm de altura, atualmente reserva do Atlético de Madrid. Tem passagem de destaque por Udinese e Atalanta, com experiência em competições europeias.

Seguro, regular e com boa qualidade na saída de bola, surge como opção de mercado dependendo das condições de negociação. Ainda tem mercado no Exterior, mas voltar para seu continente pode ser um atrativo que favoreça um interesse gremista. Certamente, a opção mais cara da lista.

Cambeses (Racing)

Goleiro se destacou nas semifinais da Libertadores contra o Flamengo. Gilvan de Souza / Flamengo

Ganhou destaque continental neste ano, na Libertadores, especialmente na semifinal contra o Flamengo. Ágil e explosivo, mostrou personalidade em partidas decisivas e aparece como alternativa interessante.

Em contrato com o Racing até dezembro de 2026, soma pelo Racing o título da Sul-Americana de 2024 e a Recopa Sul-Americana de 2025. Ele tem 28 anos e 1,86cm de altura.

Produção: Leo Bender