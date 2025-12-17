CEO do Grêmio reconhece dificuldades, mas projeta solução para problemas financeiros: "Iremos resolver até o final do ano"

Alex Leitão Duda Fortes / Agencia RBS

A nova gestão do Grêmio trabalha para terminar 2025 sem cobranças urgentes. Duas situações que estão na lista de demandas urgentes para o CEO do clube, Alex Leitão. O executivo conversou com Zero Hora nesta quarta-feira (17) e falou sobre o trabalho feito pela nova gestão para viabilizar recursos para enfrentar as dificuldades financeiras gremistas.

As contratações de Braithwaite e Arezo, ambas realizadas em julho de 2024, são as dívidas mais urgentes. No caso do dinamarquês, o clube não pagou as parcelas do acordo feito com o jogador no valor das luvas pela contratação. A dívida com ele é de cerca de R$ 7 milhões. Em relação ao Arezo, o problema é com o Granada. O Tricolor deve cerca de R$ 7 milhões ao clube espanhol pela contratação do uruguaio.

— Existem situações emergenciais importantes que podem prejudicar bastante o clube no curtíssimo prazo. Não que a gente não vá atacar as situações de médio e longo prazos. A gente vai olhar todas essas situações. Existem umas que foram comentadas. Não entrarei nos detalhes delas, mas, enfim, a gente vai olhar para essas. Já temos a solução e vamos resolvê-las até o final desse mês — projetou Alex Leitão.

Uma das estratégias do Grêmio para entender a situação foi a contratação da consultoria Ernst & Young para mapear as dívidas e possíveis soluções.

— A gente já sabe, essas pendências de curto prazo, nós já temos, evidentemente, o entendimento do valor, nós já temos um planejamento feito para entrar recursos e nós iremos honrá-las e nós iremos resolver até o final do ano — disse o CEO.

Além dos R$ 13 milhões, entre a dívida do transferban e o valor devido a Braithwaite, o Grêmio também precisa quitar a folha salarial de dezembro dos atletas, 13º e as férias do grupo principal.

