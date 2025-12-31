Grêmio

Em relato
Notícia

Braithwaite lamenta exposição por cobrança de dívida do Grêmio: "Nunca vazei informações"

Dinamarquês demonstrou insatisfação que o episódio tenha se tornado público, narrou bastidores do caso e projetou o ano de 2026

Rafael Favero

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS