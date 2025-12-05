Bahia faz sondagem por atacante do Grêmio

Atacante tem contrato com o Grêmio até 2027. Lucas Uebel / Gremio

O Bahia fez sondagem ao atacante Cristian Olivera, do Grêmio. Aos 23 anos, o jogador tem contrato com o clube gaúcho até o fim de 2027.

Zero Hora apurou que a sondagem dos baianos foi feita para a temporada de 2026. Porém, o atacante reafirmou o desejo de sair do Grêmio para jogar no Nacional, do Uruguai.

Os uruguaios já procuraram a nova gestão do Grêmio para formalizar o interesse no atacante. O Nacional enviou aos novos dirigentes uma carta de intenções para abrir as tratativas na próxima semana, a partir da posse de Odorico Roman.

Busca por novo clube

Em outubro, Zero Hora noticiou que Kike já buscava novo clube para 2026. O jogador deseja maior minutagem em campo e se incomodou quando virou reserva após a chegada de Willian.