Bahia faz consulta por atacante do Grêmio

99% de chance de Kike jogar no Nacional-URU Mateus Bruxel / Agencia RBS

O destino de Cristian Olivera não será no Grêmio em 2026. O atacante tem o desejo de voltar ao Uruguai e já possui um acerto encaminhado para atuar pelo Nacional-URU. Ainda assim, o Grêmio recebeu um contato oficial do Bahia manifestando interesse na contratação do jogador. A proposta envolve a compra do atleta de 23 anos.

Os valores são mantidos em sigilo, mas estariam na casa dos 3 milhões de dólares pela aquisição definitiva. O entrave está justamente na vontade de Kike, que já prometeu ao Nacional que defenderá o clube uruguaio na próxima temporada.

Inclusive, os dirigentes do Nacional já tratam como certa a contratação de Cristian Olivera. O modelo de negócio será semelhante ao que levou Arezo ao também uruguaio Peñarol: empréstimo com opção de compra ao final do contrato.