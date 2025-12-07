Atual vice-presidente do Grêmio é convidado para permanecer em futura gestão

O Grêmio vive um momento de travessia entre a atual e a futura gestão. Na noite desta segunda-feira (8), o presidente eleito Odorico Roman e seus vice-presidentes tomarão posse para, no dia seguinte, começar a despachar na Arena. Porém, um dos integrantes do Conselho de Administração de Alberto Guerra pode permanecer no clube.
Vice-presidente eleito em 2022, José Carlos Duarte foi convidado para continuar na próxima gestão. O dirigente desenvolveu um trabalho com ex-atletas gremistas que inclui participação em eventos, como a homenagem dos 20 anos da Batalha dos Aflitos e também de acesso aos jogos na Arena. A ideia é que ele continue coordenando este projeto no triênio 2026-2028.
Outro dirigente cotado para continuar na próxima gestão é Gustavo Bolognesi, responsável por costurar a parceria do departamento médico com o Hospital Moinhos de Vento.
Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, duas reuniões de transição foram feitas para apresentar detalhes do convênio, sem a oficialização de um convite para ocupar um cargo na próxima temporada.
