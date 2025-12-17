Atletas da base ou força máxima? O plano do Grêmio de Luís Castro para o início do Gauchão

Gabriel Mec pode ganhar chances no Gauchão. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio definiu o planejamento para a arrancada da temporada 2026. A ideia no início do Gauchão é usar em ao menos três rodadas um time de garotos, que serão escolhidos pelo técnico Luís Castro.

O objetivo é dar mais tempo de pré-temporada aos titulares, que devem estrear apenas na terceira rodada, no dia 17 de janeiro, contra o São Luiz, na Arena, a duas rodadas do Gre-Nal.

Com isso, o Tricolor deve atuar com um time de jovens nas duas primeiras rodadas do Estadual, contra Avenida (dia 10 de janeiro, em Santa Cruz do Sul) e São José (dia 14, na Arena), e depois na quarta rodada, contra o Guarany (dia 21, em Bagé).

O planejamento está sujeito a reavaliações, a depender da análise de Luís Castro e de sua equipe ao longo dos treinos, que terão início no dia 2 de janeiro. Mas a ideia é dar aos principais atletas do grupo ao menos 15 dias de pré-temporada.