Atacante negociado pelo Grêmio viaja para se apresentar ao novo clube

Atacante vai vestir a camisa do Aston Villa. Duda Fortes / Agencia RBS

Vendido ao Aston Villa, da Inglaterra, o atacante Alysson viajou ao país europeu para realizar os trâmites finais antes do anúncio oficial por parte do clube inglês. Agora, o jogador passará por exames médicos e, na sequência, assinará o contrato.

A venda de Alysson será oficializada pelo Grêmio assim que a assinatura ocorrer, o que pode acontecer neste sábado (27). A negociação gira em torno de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões), com a possibilidade de mais 2 milhões de euros em bônus. O Grêmio ficará com 90% do valor total da transação.

Alysson poderá acompanhar in loco a partida de seu futuro time. O Aston Villa enfrenta o Chelsea neste sábado (27), no estádio do rival, o Stamford Bridge, em Londres. Atualmente, o clube ocupa a terceira colocação do Campeonato Inglês, com 36 pontos, atrás apenas de Arsenal e Manchester City.

Em 2025, o atacante de 19 anos disputou sua primeira e única temporada no elenco principal gremista. Pelo Grêmio, foram 43 jogos, dois gols marcados e cinco assistências.