Atacante do Grêmio é apontado como um dos brasileiros que mais devem se valorizar até a Copa do Mundo

Alysson está de saída para o futebol inglês. Jeff Botega / Agencia RBS

Um atacante que está de saída do Grêmio foi apontado por um estudo do Observatório do Futebol (CIES Football na sigla em inglês) como um dos brasileiros que mais devem se valorizar até a Copa do Mundo. Perto de ser vendido ao Aston Villa-ING, Alysson é o representante tricolor na lista.

O gremista seria o terceiro jogador que disputou o Brasileirão 2025 com maior potencial de valorização. Ficaria atrás apenas de Álvaro Montoro (Botafogo) e Vitor Roque (Palmeiras). Assim, Alysson, que hoje teria valor de mercado de 9,3 milhões de euros segundo avaliação do estudo, poderia chegar a um valor de mercado de 15,4 milhões de euros até o Mundial.

O Grêmio receberá 90% do total da venda de Alysson. O valor fixo é de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões), mais 2,5 milhões de euros (R$ 15,7 milhões) em metas desportivas.

A última ponta solta é uma cláusula pedida pelo Tricolor para manter percentual de uma futura venda do atleta. A expectativa é que o acordo seja selado em breve.

Estudo global

O CIES Football divulgou, nesta quarta-feira, uma projeção que estima a valorização de jogadores ao fim da temporada 2025/26. Ao todo, 14 brasileiros foram incluídos entre os 169 atletas de 23 ligas analisadas.

O grande destaque brasileiro é Estêvão, cujo valor de mercado atual, estimado pelo CIES em 121,5 milhões de euros (R$ 768 milhões), pode chegar a 135,7 milhões de euros (R$ 857,7 milhões) em seis meses. A liderança global do relatório é do marfinense Yan Diomandé, do RB Leipzig, projetado para saltar de 45,7 milhões para 85,8 milhões de euros.

A lista também inclui nomes como Rômulo (RB Leipzig), Wesley (Roma), William Gomes (Porto), Yan Couto (Borussia Dortmund) e Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), reforçando a presença brasileira em diferentes mercados europeus.

Nomes do Brasileirão que mais vão se valorizar até a Copa do Mundo*

Álvaro Montoro (Botafogo) - +6,4 milhões: valor atual: 26,4 milhões / valor projetado: 32,8 milhões Vitor Roque (Palmeiras) - +6,2 milhões: valor atual: 83,9 milhões / valor projetado: 90,1 milhões Alysson (Grêmio) - +6,1 milhões: valor atual: 9,3 milhões / valor projetado: 15,4 milhões Flaco López (Palmeiras) - +5,2 milhões: valor atual: 33,4 milhões / valor projetado: 38,6 milhões Allan (Palmeiras) - +5 milhões: valor atual: 4,3 milhões / valor projetado: 9,3 milhões

*valor em euros, segundo o CIES

Brasileiros na Europa que mais vão se valorizar até a Copa do Mundo