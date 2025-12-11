Pedro Rocha foi um dos melhores jogadores da Série B deste ano. Samara Miranda / Ascom Remo, divulgação

Artilheiro da Série B pelo Remo, com 15 gols marcados, o atacante Pedro Rocha foi anunciado por um novo clube. Após não renovar com a equipe paraense, o atacante ex-Grêmio assinou com o Coritiba, que venceu a segunda divisão deste ano.

Campeão da Copa do Brasil de 2016 pelo Tricolor, marcando dois gols no primeiro jogo da decisão, Pedro Rocha passou por outras seis equipes depois, mas não conseguiu repetir o bom nível de futebol: Spartak Moscou, Flamengo, Cruzeiro, Athletico, Fortaleza, Criciúma e Remo.

Em 2025, voltou a viver grande fase ao defender o Remo, na Série B. Artilheiro e um dos destaques da competição, ele ajudou a equipe a conquistar o acesso à primeira divisão após 32 anos.

No Coritiba, também recém promovido, Pedro Rocha será treinado por Fernando Seabra, ex-Bragantino, contratado para o lugar deixado por Mozart. O clube paranaense passa por grande reformulação, e o atacante foi o primeiro jogador anunciado até o momento.