Arezo dá conselho a Kike Olivera no Grêmio: “Encontre um lugar onde você seja valorizado”

O Grêmio vê Cristian Olivera forçando uma saída ao Nacional. A primeira proposta uruguaia foi considerada baixa. Em entrevista ao Ovación, jornal do país vizinho, Arezo, que viveu situação parecida em 2025, saindo para o Peñarol, revelou um conselho dado ao compatriota.

— Ele sempre me disse que seu sonho é jogar no Nacional e que está buscando seu lugar. Acho isso bom para ele. Quando nos encontramos no Grêmio, disse a ele: "Encontre um lugar onde você seja valorizado. Faça o esforço" — revelou Arezo.

O Nacional fez proposta de empréstimo e valor fixado para compra. As condições foram consideradas baixas pela nova diretoria gremista que, neste momento, nega a saída, alegando, inclusive, uma “forçada” pelo agente que conduz as tratativas.

O Bahia também tem interesse em Kike. Com investimento do Grupo City, os nordestinos acenam com uma oferta de U$S 3 milhões, cerca de R$ 17 milhões. O ponta uruguaio prefere voltar ao time do coração.

Arezo e o Peñarol

Na conversa com o jornal uruguaio, Arezo reforçou o desejo de permanência no Peñarol. Há tratativas para compra, mas ainda não concluídas. O valor fixado para compra é de U$S 3,5 milhões (cerca de R$ 20 milhões), segundo a publicação.

— Durante esse período, pude confirmar que o Peñarol é o lugar onde me sinto confortável e onde as coisas funcionam bem em campo. Estou encontrando meu lugar e ter um processo mais longo seria muito empolgante para mim — disse.

Arezo fez 12 gols e deu quatro assistências em 24 partidas neste segundo semestre. Ele está empolgado com a disputa da próxima Libertadores e perspectiva de convocação à Copa do Mundo em 2026.