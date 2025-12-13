Grêmio

Arezo dá conselho a Kike Olivera no Grêmio: “Encontre um lugar onde você seja valorizado”

Uruguaios forçam negociação para retornar ao Uruguai, gerando desconforto no Tricolor

Saimon Bianchini

