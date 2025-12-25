Arena do Grêmio em números: confira a média e o total de público e renda dos jogos do Tricolor em 2025

Grêmio passou a ter controle direto da operação da Arena em outubro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Mesmo com menos jogos como mandante e público total inferior ao do Inter, o Grêmio encerrou a temporada com números expressivos de arrecadação na Arena. Foram 768.884 torcedores em 31 partidas, uma a menos que o rival, com R$ 43.373.536 em renda bruta ao longo do ano.

Contudo, vale destacar que, até a troca de gestão da Arena, em outubro, a renda das partidas não ficava integralmente com o clube. Os valores apresentados, no entanto, se referem à renda bruta dos jogos, independentemente do destino final do montante.

Leia Mais Cinco problemas urgentes no time do Grêmio que Luís Castro precisa resolver

A média de público do Grêmio foi de 24.803 torcedores por jogo, levemente abaixo da do Inter. Já a média de renda foi significativamente maior: R$ 1,39 milhão por partida, mais que o dobro da registrada pelo Colorado.

A partir do jogo contra o São Paulo, o Grêmio passou a ter controle direto da operação do estádio. De lá até o fim da temporada, foram seis jogos, com 157.665 torcedores presentes nas partidas e uma renda total de R$ 8.320.337.

Os maiores públicos do Grêmio ao longo da temporada estiveram concentrados em jogos de alto apelo e caráter decisivo, especialmente os Gre-Nais — com destaque para a ida da final do Gauchão, que registrou 51.077 torcedores, o maior público da Arena no ano — além de partidas da Sul-Americana e confrontos importantes no Brasileirão, como contra o Mirassol, que marcou a volta de Arthur.

Leia Mais Cinco jogadores que já trabalharam com Luís Castro e podem ser buscados pelo Grêmio

Confira todos os jogos do Grêmio na Arena em 2025

Grêmio 4 x 0 Caxias (Campeonato Gaúcho)

Público : 17.639

: 17.639 Renda: R$ 836.233

Grêmio 5 x 0 São Luiz (Campeonato Gaúcho)

Público : 23.133

: 23.133 Renda: R$ 1.234.830

Grêmio 1 x 1 Inter (Campeonato Gaúcho)

Público : 45.364

: 45.364 Renda: R$ 3.586.526

Grêmio 5 x 0 Pelotas (Campeonato Gaúcho)

Público : 11.668

: 11.668 Renda: R$ 447.472

Grêmio 2 x 1 Juventude (Campeonato Gaúcho)

Público : 26.072

: 26.072 Renda: R$ 1.440.754

Grêmio 0 x 2 Inter (Campeonato Gaúcho)

Público : 51.077

: 51.077 Renda: R$ 4.417.823

Grêmio 2 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

Público : 20.111

: 20.111 Renda: R$ 1.175.089

Grêmio 2 x 0 Atlético Grau (Sul-Americana)

Público : 12.385

: 12.385 Renda: R$ 472.528

Grêmio 0 x 2 Flamengo (Brasileirão)

Público : 23.367

: 23.367 Renda: R$ 1.434.289

Grêmio 1 x 1 Inter (Brasileirão)

Público : 27.286

: 27.286 Renda: R$ 1.862.340

Grêmio 1 x 0 Santos (Brasileirão)

Público : 27.085

: 27.085 Renda: R$ 1.652.894

Grêmio 1 x 1 Bragantino (Brasileirão)

Público : 15.156

: 15.156 Renda: R$ 853.857

Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz (Sul-Americana)

Público : 15.472

: 15.472 Renda: R$ 706.677

Grêmio 0 x 0 CSA (Copa do Brasil)

Público : 13.164

: 13.164 Renda: R$ 702.718

Grêmio 1 x 0 Bahia (Brasileirão)

Público : 14.050

: 14.050 Renda: R$ 883.424

Grêmio 1 x 0 Sportivo Luqueño (Sul-Americana)

Público : 5.462

: 5.462 Renda: R$ 179.864

Grêmio 1 x 1 Corinthians (Brasileirão)

Público : 20.465

: 20.465 Renda: R$ 1.261.576

Grêmio 2 x 0 São José (Recopa Gaúcha)

Público : 11.806

: 11.806 Renda: R$ 500.660

Grêmio 1 x 1 Alianza Lima (Sul-Americana)

Público : 46.237

: 46.237 Renda: R$ 1.887.240

Grêmio 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão)

Público : 18.695

: 18.695 Renda: R$ 802.906

Grêmio 0 x 1 Sport (Brasileirão)

Público : 35.087

: 35.087 Renda: R$ 1.610.322

Grêmio 0 x 0 Ceará (Brasileirão)

Público : 25.138

: 25.138 Renda: R$ 1.146.324

Grêmio 0 x 1 Mirassol (Brasileirão)

Público : 45.724

: 45.724 Renda: R$ 2.675.320

Grêmio 1 x 1 Botafogo (Brasileirão)

Público : 18.551

: 18.551 Renda: R$ 895.231

Grêmio 3 x 1 Vitória (Brasileirão)

Público : 41.025

: 41.025 Renda: R$ 2.386.302

Grêmio 2 x 0 São Paulo (Brasileirão)

Público : 21.526

: 21.526 Renda: R$ 1.067.568

Grêmio 3 x 1 Juventude (Brasileirão)

Público : 32.444

: 32.444 Renda: R$ 1.681.037

Grêmio 0 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)

Público : 20.050

: 20.050 Renda: R$ 1.059.890

Grêmio 2 x 0 Vasco (Brasileirão)

Público : 33.807

: 33.807 Renda: R$ 1.857.686

Grêmio 3 x 2 Palmeiras (Brasileirão)

Público : 26.149

: 26.149 Renda: R$ 1.314.249

Grêmio 1 x 2 Fluminense (Brasileirão)

Público : 23.689

: 23.689 Renda: R$ 1.339.907

Produção: Léo Bender

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲