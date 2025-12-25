Arena do Grêmio em números: confira a média e o total de público e renda dos jogos do Tricolor em 2025

Mesmo com menos jogos como mandante e público total inferior ao do Inter, o Grêmio encerrou a temporada com números expressivos de arrecadação na Arena. Foram 768.884 torcedores em 31 partidas, uma a menos que o rival, com R$ 43.373.536 em renda bruta ao longo do ano.
Contudo, vale destacar que, até a troca de gestão da Arena, em outubro, a renda das partidas não ficava integralmente com o clube. Os valores apresentados, no entanto, se referem à renda bruta dos jogos, independentemente do destino final do montante.
A média de público do Grêmio foi de 24.803 torcedores por jogo, levemente abaixo da do Inter. Já a média de renda foi significativamente maior: R$ 1,39 milhão por partida, mais que o dobro da registrada pelo Colorado.
A partir do jogo contra o São Paulo, o Grêmio passou a ter controle direto da operação do estádio. De lá até o fim da temporada, foram seis jogos, com 157.665 torcedores presentes nas partidas e uma renda total de R$ 8.320.337.
Os maiores públicos do Grêmio ao longo da temporada estiveram concentrados em jogos de alto apelo e caráter decisivo, especialmente os Gre-Nais — com destaque para a ida da final do Gauchão, que registrou 51.077 torcedores, o maior público da Arena no ano — além de partidas da Sul-Americana e confrontos importantes no Brasileirão, como contra o Mirassol, que marcou a volta de Arthur.
Confira todos os jogos do Grêmio na Arena em 2025
Grêmio 4 x 0 Caxias (Campeonato Gaúcho)
- Público: 17.639
- Renda: R$ 836.233
Grêmio 5 x 0 São Luiz (Campeonato Gaúcho)
- Público: 23.133
- Renda: R$ 1.234.830
Grêmio 1 x 1 Inter (Campeonato Gaúcho)
- Público: 45.364
- Renda: R$ 3.586.526
Grêmio 5 x 0 Pelotas (Campeonato Gaúcho)
- Público: 11.668
- Renda: R$ 447.472
Grêmio 2 x 1 Juventude (Campeonato Gaúcho)
- Público: 26.072
- Renda: R$ 1.440.754
Grêmio 0 x 2 Inter (Campeonato Gaúcho)
- Público: 51.077
- Renda: R$ 4.417.823
Grêmio 2 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)
- Público: 20.111
- Renda: R$ 1.175.089
Grêmio 2 x 0 Atlético Grau (Sul-Americana)
- Público: 12.385
- Renda: R$ 472.528
Grêmio 0 x 2 Flamengo (Brasileirão)
- Público: 23.367
- Renda: R$ 1.434.289
Grêmio 1 x 1 Inter (Brasileirão)
- Público: 27.286
- Renda: R$ 1.862.340
Grêmio 1 x 0 Santos (Brasileirão)
- Público: 27.085
- Renda: R$ 1.652.894
Grêmio 1 x 1 Bragantino (Brasileirão)
- Público: 15.156
- Renda: R$ 853.857
Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz (Sul-Americana)
- Público: 15.472
- Renda: R$ 706.677
Grêmio 0 x 0 CSA (Copa do Brasil)
- Público: 13.164
- Renda: R$ 702.718
Grêmio 1 x 0 Bahia (Brasileirão)
- Público: 14.050
- Renda: R$ 883.424
Grêmio 1 x 0 Sportivo Luqueño (Sul-Americana)
- Público: 5.462
- Renda: R$ 179.864
Grêmio 1 x 1 Corinthians (Brasileirão)
- Público: 20.465
- Renda: R$ 1.261.576
Grêmio 2 x 0 São José (Recopa Gaúcha)
- Público: 11.806
- Renda: R$ 500.660
Grêmio 1 x 1 Alianza Lima (Sul-Americana)
- Público: 46.237
- Renda: R$ 1.887.240
Grêmio 2 x 1 Fortaleza (Brasileirão)
- Público: 18.695
- Renda: R$ 802.906
Grêmio 0 x 1 Sport (Brasileirão)
- Público: 35.087
- Renda: R$ 1.610.322
Grêmio 0 x 0 Ceará (Brasileirão)
- Público: 25.138
- Renda: R$ 1.146.324
Grêmio 0 x 1 Mirassol (Brasileirão)
- Público: 45.724
- Renda: R$ 2.675.320
Grêmio 1 x 1 Botafogo (Brasileirão)
- Público: 18.551
- Renda: R$ 895.231
Grêmio 3 x 1 Vitória (Brasileirão)
- Público: 41.025
- Renda: R$ 2.386.302
Grêmio 2 x 0 São Paulo (Brasileirão)
- Público: 21.526
- Renda: R$ 1.067.568
Grêmio 3 x 1 Juventude (Brasileirão)
- Público: 32.444
- Renda: R$ 1.681.037
Grêmio 0 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)
- Público: 20.050
- Renda: R$ 1.059.890
Grêmio 2 x 0 Vasco (Brasileirão)
- Público: 33.807
- Renda: R$ 1.857.686
Grêmio 3 x 2 Palmeiras (Brasileirão)
- Público: 26.149
- Renda: R$ 1.314.249
Grêmio 1 x 2 Fluminense (Brasileirão)
- Público: 23.689
- Renda: R$ 1.339.907
