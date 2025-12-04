Grêmio

Fim do sonho
Notícia

Após vitória do São Paulo sobre o Inter, Grêmio não tem mais chances de G-8 e fica fora da Libertadores 2026

Por outro lado, combinação de resultados da rodada garantiu permanência do Tricolor na Série A

Zero Hora

