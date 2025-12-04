Após vitória do São Paulo sobre o Inter, Grêmio não tem mais chances de G-8 e fica fora da Libertadores 2026

Derrota para o Fluminense simbolizou a rodada que tirou o Grêmio da briga por vaga na Libertadores. Renan Mattos / Agencia RBS

A vitória do São Paulo sobre o Inter, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (3), encerrou de vez as possibilidades do Grêmio brigar por vaga no G-8 do Brasileirão.

Isso porque, com o resultado na Vila Belmiro, somado aos demais jogos da rodada, o Tricolor não tem mais condições matemáticas de alcançar a zona de classificação à pré-Libertadores. O São Paulo, oitavo colocado, está com 51 pontos, enquanto o Grêmio, 11º, tem 46.

A derrota gremista para o Fluminense, por 2 a 1, na Arena, já havia reduzido o cenário a uma chance remota. Soteldo marcou duas vezes para os visitantes, e André Henrique descontou. Agora, o objetivo é somente fechar a temporada com vitória.

Grêmio não tem mais chances de cair

Ao mesmo tempo, a combinação de resultados também eliminou as últimas possibilidades de rebaixamento. Antes do início da rodada, o Grêmio ainda aparecia nas projeções com apenas 0,0006% de risco de queda, segundo ranking matemático da UFMG, uma probabilidade quase nula.

A confirmação matemática veio nesta quarta: nenhum dos quatro últimos colocados (Vitória, Inter, Juventude e Sport), pode mais alcançar os 46 pontos do Tricolor. Com isso, o Grêmio está garantido na Série A em 2026, independentemente da última rodada.

O Tricolor encerra sua participação no Brasileirão no domingo, às 16h, quando enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.