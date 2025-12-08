Após goleada do Grêmio, Pavón avalia desempenho no ano: "Tentei dar o melhor de mim" 

Jogo na Ilha do Retiro terminou em 4 a 0 para Grêmio. Rafael Vieira / Grêmio/Divulgação

Com a goleada sobre o Sport na última rodada do Brasileirão, neste domingo (7), o Grêmio garantiu sua vaga na Copa Sul-Americana de 2026. Durante o confronto, o atacante Cristian Pavón mostrou disposição e se destacou ao participar diretamente de jogadas importantes, inclusive distribuindo duas assistências.

Após a vitória, o argentino admitiu que teve um ano bastante instável. Pavón marcou pela última vez em fevereiro, no Gauchão, e teve atuações oscilantes no Brasileirão, o que o tornou alvo de críticas da torcida.

— Sim, a verdade é que eu acabei tendo um campeonato não muito bom, mas eu sempre tentei dar o melhor de mim. Estou muito feliz porque o time lutou até o final, hoje a gente conseguiu a vitória, que é o mais importante. Agora é curtir as férias e pensar no ano que vem — disse.

O atacante tem contrato com o Grêmio até o final de 2026. Perguntado sobre a situação de Mano Menezes, Pavón disse que o grupo de jogadores não foi comunicado sobre a permanência ou não do técnico. Mas, independentemente de quem comande a equipe, a obrigação dos jogadores é "fazer o melhor para o Grêmio":

— A gente tenta se acomodar da melhor maneira. Que seja o treinador que vier, a gente vai estar da melhor maneira e tentar pegar a ideia dele.

Com a vitória sobre o Sport, o Grêmio terminou o campeonato na 9ª colocação com 49 pontos e está classificado para a Sul-Americana. O Tricolor volta a campo em janeiro no Gauchão.