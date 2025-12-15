Após acerto com Luís Castro, Grêmio tem uma nova prioridade para 2026

Luís Castro avaliará opções no atual elenco. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

Para comandar a equipe no relvado, como dizem Luís Castro e sua comissão técnica, o Grêmio busca um meia capaz de assumir a titularidade para 2026. Uma posição que virou dor de cabeça no clube, mesmo com os investimentos feitos em contratações para o setor nos últimos anos. Uma busca que avaliará os candidatos do atual grupo, mas que também olha alternativas no mercado em busca deste perfil de atleta.

O departamento de futebol do clube analisa os nomes de possíveis reforços para a posição. A ideia é tentar um brasileiro, por conta do número de jogadores estrangeiros atualmente no grupo. Ao todo, antes de eventuais saídas, são 12 gringos no vestiário. Balbuena, Villasanti e Braithwaite não serão opções para o Gauchão, já que se recuperam de lesões.

Um dos cotados era Raphael Veiga, do Palmeiras. O meia tem contrato com o clube até março de 2027, e a equipe paulista avisou que o jogador segue nos planos de Abel Ferreira.

No momento, há uma série de opções no CT Luiz Carvalho para a comissão técnica avaliar. Quem terminou o ano em campo foi Cristaldo. Mas o argentino de 29 anos viveu sua pior temporada no clube em 2025. Após 54 jogos em 2023, e 59 partidas no ano passado, o camisa 10 foi utilizado 47 vezes em 2025. As participações em gols também reduziram. Começou sua carreira no Brasil com 23, o número caiu para 18 em 2024 e, nesta temporada, marcou apenas sete vezes.

A trajetória de Monsalve neste ano dava sinais contrários a de Cristaldo. O colombiano de 21 anos começou o Gauchão em alta. Mas as lesões o tiraram de ação em julho. Após machucar o ombro, o meia voltou a ser utilizado apenas por dois minutos na derrota para o Cruzeiro em 5 de novembro.

O desejo de Monsalve era ser utilizado como meia central, mas Mano Menezes preferia o colocar para atuar pelo lado esquerdo do campo.

Restam ainda outras opções. E que provavelmente terão oportunidades no início do Gauchão. Riquelme, 19 anos, que foi titular com Mano durante o Brasileirão, e a promessa Gabriel Mec, 17 anos, serão avaliados. Trabalhar com jovens é considerada parte fundamental da responsabilidade da comissão técnica liderada por Luís Castro.

O certo é que o Grêmio de 2026 começará a partir da busca por este meia. Uma procura que não teve o resultado esperado ao longo deste ano.