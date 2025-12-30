Alvo do Grêmio, Tetê poderá reeditar dupla de ataque na Europa

Ler resumo

Tetê deu assistência para Carlos Vinicius marcar em sua estreia no Galatasaray, em 2024. Hakan Akgun / Anadolu via AFP

O Grêmio olha para o mercado atrás de novas opções de jogadores para Luís Castro. Uma destas alternativas estudadas para a temporada de 2026 é a de um velho conhecido do torcedor. Mas não é apenas com a torcida que a conexão de Tetê é de longa data. Caso ocorra a contratação do meia-atacante, uma dupla que teve uma rápida parceria construída na Turquia será refeita em Porto Alegre. Após vestirem o amarelo e vermelho do Galatasaray, Carlos Vinícius e o meia formado na base gremista estarão juntos novamente em campo.

A situação ainda é apenas uma possibilidade. Enquanto o centroavante é considerado uma das principais peças do clube, a contratação de Tetê ainda não avançou. O Panathinaikos, da Grécia, avisou que não pretende aceitar nenhuma proposta que não seja pela saída em definitiva do jogador. Inicialmente, o planejamento gremista era oferecer a opção de uma negociação por empréstimo com a obrigação de compra ao final do ano que vem.

A ideia era um pacote de passe fixado em 4 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). O valor pedido para a venda definitiva do jogador é de 5 milhões de euros (R$ 32 milhões). A proposta do Grêmio envolve o pagamento de 1,5 milhão de euros pelo empréstimo de um ano, com a possibilidade de compra ao final do vínculo.

O jogador estava em Porto Alegre nos últimos dias. Mas retornou à Grécia na última segunda-feira (29). Quando desembarcou na Capital, o meia desconversou sobre a possibilidade de negociação com o Grêmio.

— Isso deixo para o Pablo — ao se referir ao empresário Pablo Bueno, responsável pela sua carreira.

O contrato de Tetê com o Panathinaikos ainda é longo. Comprado em meados de 2024 pelo clube grego, o meia-atacante assinou vínculo válido até junho de 2028.

Ainda assim, o Tricolor se mantém interessado na contratação. A lista de razões para o Grêmio realizar a investida por Tetê é extensa. Além de preencher uma das carências observadas pela comissão técnica de Luís Castro, o grupo entende que é necessária a contratação de outros pontas para o grupo, a vinculação do jogador com o clube também é apontada como fator positivo. E por isso, assim como aconteceu na vida de Willian, Carlos Vinícius é trunfo para ajudar nas conversas. Os dois jogaram juntos na Europa.

Ao todo, a dupla fez 14 jogos na Turquia. Mas por conta de ambos normalmente começarem como alternativas no banco, estiveram apenas 260 minutos em campo simultaneamente. Ainda assim, a parceria rendeu frutos logo na estreia de Carlos Vinícius na equipe. Pela Copa da Turquia, o centroavante aproveitou assistência de Tetê para marcar o quarto gol da goleada de 4 a 2 sobre o Bandirmaspor. O meia também fez o seu na partida, em cobrança de pênalti.

Carlos Vinícius marcou outro gol nos jogos com Tetê em campo. E o meia-atacante deu outra assistência neste período.