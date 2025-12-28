Alvo do Grêmio retorna à Europa e aguarda definição do negócio entre clube grego e Tricolor

Atacante passar o Natal em Porto Alegre. Panathinaikos / Divulgação

Já acertado com o Grêmio, o atacante Tetê viaja à Grécia para se reapresentar ao Panathinaikos, enquanto aguarda o desfecho das conversas entre os clubes.

O movimento de retorno à Europa já estava previsto e não vai interferir nas negociações. Recentemente, o alvo tricolor esteve em Porto Alegre para passar as festas de Natal com família e amigos.

Neste final de semana, o Grêmio apresentou a segunda proposta oficial para contratar o jogador, modificando os moldes iniciais do negócio. O clube gaúcho, agora, oferece o valor de 500 mil euros (cerca de R$ 3,2 milhões) pelo empréstimo imediato do atacante, além da cláusula de compra obrigatória para a metade de 2026. As cifras da compra em definitivo giram entre 4 e 5 milhões de euros.

O Panathinaikos é o atual sexto colocado do Campeonato Grego, com 15 pontos atrás do líder AEK, e volta a campo no dia 11 de janeiro contra o lanterna Panserraikos. Na atual temporada 2025/26, Tetê atuou em 27 partidas, marcou dois gols e concedeu sete assistências.