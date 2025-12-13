Alvo de Chelsea e Manchester United, zagueiro da base do Grêmio fala sobre futuro: "Meu foco é totalmente aqui"

Luis Eduardo tem 17 anos. Grêmio FBPA / Reprodução

Luis Eduardo é um dos nomes tratados com carinho no Grêmio. O defensor de 17 anos faz parte de uma geração que injetará talento, e também a expectativa de colocar milhões de reais na conta do clube, nos próximos anos. Ao lado de Gabriel Mec e de Tiaguinho, o zagueiro está integrado ao grupo principal do Tricolor. Será de Luís Castro e sua comissão técnica definir qual será o aproveitamento dos jovens no início de 2026.

Mas depois da participação no Mundial Sub-17, e da experiência acumulada por uma temporada absorvendo conhecimento dos companheiros nos treinos e jogos da equipe principal, Luis se vê pronto para as próximas oportunidades. Sejam elas as participações no Gauchão e no Brasileirão do início do ano que vem ou a disputa da Copa São Paulo.

Confira abaixo a entrevista completa com o defensor, que já chamou a atenção de Manchester United e do Chelsea pelas exibições com a seleção brasileira sub-17.

Qual é o planejamento para o início de 2026? Vai para a Copinha, ficará para o Gauchão com o profissional?

Por enquanto estou de férias. Curtindo, descansando bastante. Logo, logo vou voltar a treinar também para os objetivos. E sobre a Copinha ou o time principal, não sei ainda. Sou profissional do clube. Estou disposto a ir para qualquer um dos dois. Onde eles me botarem, jogarei.

Como foi a experiência de jogar a Copa do Mundo Sub-17?

É uma sensação incrível estar jogando na Copa do Mundo. É muito diferente de todos os torneios que eu já participei. É uma sensação única, todo mundo sonha em estar jogando esse tipo de competição. Sobre os jogos, pô, top demais os jogos contra o Marrocos, França nunca tinha jogado com as seleções assim, foi surreal.

Mostrar, assim, a gente sempre buscando evoluir, sempre o máximo, tentando buscar o resultado. Desde o começo, a gente sempre entrava muito concentrado, querendo ganhar, mas não conseguimos o objetivo final. O treinador, a comissão técnica em si, todos os jogadores estão de parabéns. Agora é focar no que pode vir, né, sub-20, se tiver, e sempre buscar evoluir.

O quanto essa disputa do Mundial sub-17 também te agrega?

Aprendi muito no dia a dia com os jogadores. Não só com os atletas, mas também com a comissão. Que também vivem bastante ao longo da sua carreira, ao longo da vida. Consegui aprender, absorver e me ajudou bastante para poder chegar aqui um pouco mais maduro. De ter disputado a Copa do Mundo contra grandes equipes, como seleções europeias, asiáticas. E só me fez evoluir mais.

Depois de viver essa experiência pela seleção de base, aumenta o sonho de disputar a Copa do Mundo pela seleção principal?

Vou te falar que eu projeto sim. Acho que todo atleta de base quando começa a pegar a seleção, e vê que se está evoluindo dia após dia, sempre busca o melhor de si. Quer buscar algo a mais. Que é convocado, joga pela seleção, também se for na permissão de Deus quer estar na Copa do Mundo também.

Como é a parceria com Gabriel Mec e Tiaguinho, dois companheiros da base que estão neste mesmo momento?

Vou te falar que a geração 2008, a gente teve sempre uma relação muito boa entre nós. E, pô, eu, o Thiaguinho e o Mec, a gente é muito parceiros, muito amigos. Estou sempre na casa deles, conversando com a família dele, do Mec, do Thiaguinho. Estamos sempre juntos, são os meus maiores amigos aqui dentro do Grêmio.

E o que vocês fazem aqui em Porto Alegre?

Sou mais caseiro, tranquilo. Gosto de ir a restaurantes, shoppings e comprar roupa. Gosto dessas coisas. Saímos muito para ir a restaurantes, eu e os moleques.

Como foi que você era do Piauí e parou aqui no Grêmio?

O começo foi difícil. Querendo ou não, cheguei aqui e peguei um pouco do calor. Mas depois quando virou o ano, muito frio. Falei "pô, o que estou fazendo aqui. Podia estar na Bahia, no calorzinho com a minha família". Eu jogava no Avaí, e em Florianópolis também fazia frio. Só tinha um casaco. Não sabia que que era frio assim, cheguei até a passar frio. Os amigos e a famílias deles me ajudaram bastante lá.

O meu professor que foi comigo, o Emerson, ele está comigo desde sempre. Ele que me ajuda, resolve minhas coisas. Depois eu voltei pra casa. Teve uma competição lá na escolinha e quem estava lá era o Givanildo, o observador do Grêmio. Joguei bem. Ele me trouxe pra cá, na Sub-13 de 2021. Era no Cristal. Aí eu fiquei aí.

Como é a experiência de já ter essa relação com o time profissional do Grêmio?

É incrível, uma sensação extraordinária. Quando comecei a treinar com eles, estava machucado. Aí eu voltei da minha lesão e fiquei direto. Treinando lá. Aprendi a cada dia com eles. Sempre me puxava assim. Tentava estar perto do Kannemann, do Carlos Vinícius, do Marcos Rocha, do William, do Gustavo Martins, do Marlon. E também dos moleques, o Vieri, o Mec, que estava lá primeiro.

Busco estar com eles, conversando para evoluir. Mas na questão de força, é aquilo. Às vezes tu vai apanhar. Vai tomar uma trombada. Mas a gente tava sempre trabalha. Acabava o treino, eu sempre ia na academia ali para pegar uma forcinha. Evoluir sempre.

E consegue pegar algumas dicas com os mais experientes, com Willian e Carlos Vinícius?

Marcar o William é complicado. Estou sempre ali perto. Gosto de perguntar para Carlos de como é que foi lá no Benfica. Eu perguntei para o Willian como é que foi lá jogar na Inglaterra, jogar no Shakhtar. E ele conta como era. Perguntei como é que foi jogar a Liga dos Campeões para ele. É muito bom de escutar as histórias deles.

Você sente que essa experiência te prepara para ter chances no futuro?

Só vai saber jogando, mas eu acho que já saiu sim um pouco, porque como eu já estou ali entre eles um pouco, já tô entendendo como funcionam as coisas, como é que tá com o estádio lotado, num ambiente assim, eu acho que eu já consigo assim, normal, sem tanto nervosismo.

Quem são tuas referências para a posição?

Tenho inspirações como o Van Dijk, do Liverpool, e o Thiago Silva. Gosto muito deles. E, tipo assim, gosto bastante do Kannemann também pela raça que ele tem, sabe? De campo e pela liderança dele. Sempre falo para o Mec, "olha o que o Kanneman faz". A gente fica conversando. E nos vestiários assim que eu fui pros jogos, o Kannemann e o Marcos Rocha falando. O espírito deles de liderança é sensacional. Busco entender o que eles estão falando pra mim. Buscar, evoluir em mim.

Além do Grêmio, surgiram na imprensa do Exterior as notícias de que o Chelsea e o Manchester United estavam te observando durante o Mundial. Como é receber isso?

Não estava nem sabendo disso, você acredita? Foi assim que aconteceu. Estava dormindo no dia, cheguei de viagem, do Grêmio, eu acordei no dia. Quando eu acordei, cheio de mensagens de amigos meus. Mandando se tinha visto. Falei assim, que não vi nada. Top demais, mas eu não estou sabendo de nada. Meu foco está totalmente aqui no Grêmio, buscando evoluir a cada dia. Isso deixo para meu estafe, minha família. Eles que resolvem isso. Só resolvo jogar e aprender coisas novas.