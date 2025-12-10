Alex Leitão valoriza presença de Felipão no Grêmio: "Queria pedir a bênção, e ele concedeu"

Alex Leitão é o novo CEO do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Dos novos nomes anunciados para administrar o Grêmio pelos próximos três anos, Alex Leitão será fundamental para o sucesso do clube fora dos gramados. Ele foi apresentado nesta quarta-feira (10) como novo CEO do Tricolor, da gestão Odorico Roman.

— Muito feliz e muito orgulhoso de estar aqui, trabalhando para o grande Grêmio, o Tricolor Imortal, o maior do Sul — foram as primeiras palavras do profissional, que teve passagem recente pelo Athletico-PR.

Leitão fez questão de valorizar a figura de Luiz Felipe Scolari, que é coordenador técnico do Grêmio desde 2025 e seguirá na função na nova gestão.

— Espero que a gente tenha o mesmo sucesso de outras jornadas que tivemos juntos. Eu disse para ele que estava indo para a casa dele e queria pedir a bênção, e ele concedeu. Que a gente traga o Grêmio para o lugar de pertencimento dele — afirmou Leitão.