Ainda com sonho de conquistar uma vaga na Libertadores, Grêmio encara o Fluminense na Arena

Time de Mano Menezes enfrenta o Fluminense. Jeff Botega / Agencia RBS

O Brasileirão ainda não acabou. Restam dois jogos para o Grêmio e eles não são protocolares. Apesar dos pesares, ainda há a possibilidade de jogar a Libertadores no ano que vem. As chances de seguir sonhando passam pela despedida da Arena em 2025 diante do Fluminense. O confronto das 21h30min desta terça-feira (2) pode alavancar o time gremista para a oitava colocação.

Essa é a posição alvo, mas só se saberá se ela valerá vaga nas fases preliminares da Libertadores depois do fim da competição. Situação vivida pelos gremistas em 2010. Naquele ano, o Goiás perdeu a final da Sul-Americana para Independiente, o que abriu uma vaga via Brasileirão após o torneio terminar.

No momento, o São Paulo ocupa a oitava colocação, com 48 pontos. Na sequência aparecem Grêmio e Corinthians com 46 pontos. Se vencer o Fluminense, o Tricolor dorme como oitavo colocado. Na rodada final, o adversário gremista será o lanterna Sport.

A sequência ganha até uma boa perspectiva. O Flu não vence como visitante há seis jogos, com três empates e três derrotas. Rebaixado, o Sport acumula nove derrotas seguidas. Ao todo, são 14 partidas sem vencer.

Para que essa oitava vaga se abra, Fluminense ou Cruzeiro precisam vencer a Copa do Brasil. Os cariocas enfrentam o Vasco na semifinal, Enquanto o Cruzeiro encara o Corinthians.

Em campo, o técnico Mano Menezes poderá contar tanto com o zagueiro Walter Kannemann quanto com o lateral-esquerdo Marlon. A dupla foi suspensa pelo tribunal por declarações dadas contra a arbitragem após o jogo contra o Bragantino, em 4 de outubro.

Na segunda-feira (1), o clube conseguiu um efeito suspensivo para os jogadores. Os dois serão titulares contra o Fluminense na busca por manter viva a esperança de disputar a Libertadores em 2026.