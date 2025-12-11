Acertado com o Grêmio, Luís Castro posta foto com integrantes de sua comissão em Dubai

Luís Castro está cada vez mais perto de ser anunciado pelo Grêmio. Na tarde desta quinta (11), quando aceitou a proposta do Tricolor, o treinador repostou foto em seu Instagram junto com os integrantes de sua comissão em Dubai. Veja a imagem acima.
A foto foi originalmente publicada no story de Vitor Severino, auxiliar de Luís Castro. Na imagem, aparecem ainda Nuno Baptista (analista), Pedro Mané (analista), Betinho (preparador físico), Nuno Cerdeira (preparador físico) e Daniel Correia (preparador de goleiros). Todos devem compor a comissão do treinador no Grêmio.
Ainda na quarta (10), Luís Castro já havia repostado uma foto junto com um amigo, que o escreveu:
"Deus abençoe sua nova jornada".
Rapidamente, a torcida gremista repercutiu as fotos nas redes, entusiasmada com a vinda do português a Porto Alegre.
A viagem do técnico ao Brasil ainda não está marcada, mas as partes já avaliam a preparação do Grêmio para o início de 2026. Ele está livre no mercado desde que deixou o Al Wasl, do Emirados Árabes Unidos, em novembro.
