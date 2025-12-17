A sinalização de Braithwaite que tranquiliza o Grêmio sobre destino do jogador em 2026

Braithwaite não pretende quebrar o vínculo com o clube. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio está tranquilo em relação ao futuro de Braithwaite no clube. Apesar da notificação enviada à direção cobrando R$ 7 milhões em luvas atrasadas, a direção gremista recebeu uma sinalização de que o atleta deseja ficar em Porto Alegre.

Além disso, o clube já tem uma estratégia para quitar o débito com o jogador ainda em 2025.

— Existem pendências de curtíssimo prazo que estamos atacando e vamos resolver até o final do ano — disse a Zero Hora o CEO do Grêmio, Alex Leitão, sem se citar especificamente o impasse envolvendo Braithwaite.

Conforme o Regulamento de Transferências da Fifa, o dinamarquês tem direito a rescindir o contrato com o Grêmio por justa causa a partir de 15 dias da notificação enviada ao clube, caso não seja realizado o pagamento.

Porém, Braithwaite já avisou a amigos que não pretende quebrar o vínculo com o clube. Pelo contrário. Adaptado a Porto Alegre, o atacante está inaugurando com a esposa um restaurante na Capital e, além disso, três dos cinco filhos do atleta jogam na escolinha do Tricolor.

O objetivo da notificação foi apenas receber os valores atrasados, que datam de 2024. E que, de acordo com o Grêmio, serão quitados em breve.