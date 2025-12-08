A primeira contratação de Paulo Pelaipe no Grêmio

Helt já trabalhou com Paulo Pelaipe. Divulgação / Flamengo

Na próxima quarta-feira (10), o Grêmio ganhará um reforço nos bastidores. Por indicação de Paulo Pelaipe, novo executivo, o clube fechou a contratação de outro profissional para trabalhar no departamento de futebol. Sérgio Helt acumula experiência de Flamengo e será gerente de futebol.

Segundo apurou Zero Hora, Helt, que está se desligando do Botafogo-SP, terá funções de bastidores e não estará ligado diretamente com contratações. Ele será responsável, por exemplo, para auxiliar em logística dos jogadores e relacionamentos.

Os dois profissionais trabalharam juntos no Flamengo, duas vezes na década passada, e, posteriormente, no São Caetano e no Botafogo de Ribeirão Preto.

O Tricolor, com a posse da gestão Odorico Roman, que ocorre nesta segunda-feira (8), na Arena, projeta outras mudanças no organograma do departamento de futebol. As oficializações serão anunciadas nos próximos dias.