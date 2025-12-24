A influência de Luís Castro na contratação de novo profissional para o Grêmio

Castro teve participação na contratação de novo head scout. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio anunciou na noite de terça-feira (23) mais um profissional para integrar a estrutura do clube. O português Hugo Ribeiro será o novo head scout do Departamento de Análise de Mercado. A contratação ocorreu após uma análise criteriosa realizada pelos dirigentes do Tricolor.

Outros nomes estiveram na lista para o cargo. No entanto, a experiência, o currículo e, principalmente, as boas referências dadas pelo técnico Luís Castro sobre o seu compatriota foram determinantes para a escolha final.

Ao longo da carreira, Hugo Ribeiro atuou como consultor sênior da Eagle Football, grupo liderado pelo empresário John Textor, que teve Luís Castro como treinador. Além disso, o profissional construiu uma longa trajetória no Benfica, onde exerceu funções como coordenador esportivo e chefe de negócios internacionais. O português tem apresentação marcada para o dia 8 de janeiro.

A contratação de um head scout era uma das promessas de campanha do presidente Odorico Roman. Na gestão anterior, o cargo era ocupado por Fernando Lázaro, que atuava como coordenador do setor de Análise e Desenvolvimento do Departamento de Futebol e foi desligado com a chegada da nova administração.