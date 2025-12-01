A indecisão que precisará ser definida no gol do Grêmio para a temporada de 2026

Um time começa pelo goleiro e a nova gestão do Grêmio terá que iniciar sua caminhada à frente do clube com uma situação para resolver na posição. Contratado para assumir o posto de camisa 1 do clube, Tiago Volpi encerrará a temporada de 2025 sem alcançar a unanimidade necessária para a sua manutenção como titular indiscutível.
O que abre debate para o que Odorico Roman, novo presidente do Tricolor, Antonio Dutra Júnior, futuro vice de futebol, e o treinador que iniciará 2026 à frente do Grêmio farão.
Três cenários se criam a partir dessa indecisão. O primeiro, por óbvio, é dar continuidade a Volpi, que tem contrato até o final de 2026. O goleiro, no entanto, desperta o interesse de times no México, país em que jogou em dois períodos da sua carreira — entre 2014 e 2019 e 2022 e o começo desse ano.
Uma eventual saída do atual titular poderia dar espaço para Gabriel Grando. Aos 25 anos, o atual camisa 12 gremista foi formado na base gremista e, desde 2021, faz parte do elenco profissional do clube. No entanto, nunca conseguiu se consolidar como titular. A temporada em que fez mais partidas foi em 2023, em que esteve em campo em 39 oportunidades, 31 delas no Brasileirão.
Grando tem contrato até o fim de 2026 e deve debater seu futuro ao término do Brasileirão. Grando deseja atuar com frequência. Recentemente, duas propostas de renovação antecipada foram rejeitadas, mesmo com aumento de salário e ampliação de vínculo, por conta do objetivo de jogar com mais regularidade.
A colunista identificada de Grêmio, Queki, afirma que daria sequência ao goleiro formado na base gremista a partir do ano que vem:
— Eu daria mais uma oportunidade ao Grando, acho que ele tem uma mancha injusta pelo rebaixamento de 2021 quando, além de muito jovem, ainda revezou com o Brenno. Quando teve oportunidade nesta temporada, não falhou nenhuma vez. Mas se não conseguir renovar com ele, contrataria um outro goleiro. Volpi não me passa segurança.
Um dos nomes que circulou recentemente foi o de Weverton, atualmente no Palmeiras. Conforme César Cidade Dias, colunista de GZH, jogador tem sido oferecido no mercado em razão do final do seu ciclo na equipe paulista. Ele é visto como um jogador experiente para a posição.