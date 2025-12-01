A indecisão que precisará ser definida no gol do Grêmio para a temporada de 2026

Titular no gol gremista, Volpi terminará a temporada sem ser unanimidade. Renan Mattos / Agencia RBS

Um time começa pelo goleiro e a nova gestão do Grêmio terá que iniciar sua caminhada à frente do clube com uma situação para resolver na posição. Contratado para assumir o posto de camisa 1 do clube, Tiago Volpi encerrará a temporada de 2025 sem alcançar a unanimidade necessária para a sua manutenção como titular indiscutível.

O que abre debate para o que Odorico Roman, novo presidente do Tricolor, Antonio Dutra Júnior, futuro vice de futebol, e o treinador que iniciará 2026 à frente do Grêmio farão.

Três cenários se criam a partir dessa indecisão. O primeiro, por óbvio, é dar continuidade a Volpi, que tem contrato até o final de 2026. O goleiro, no entanto, desperta o interesse de times no México, país em que jogou em dois períodos da sua carreira — entre 2014 e 2019 e 2022 e o começo desse ano.

Uma eventual saída do atual titular poderia dar espaço para Gabriel Grando. Aos 25 anos, o atual camisa 12 gremista foi formado na base gremista e, desde 2021, faz parte do elenco profissional do clube. No entanto, nunca conseguiu se consolidar como titular. A temporada em que fez mais partidas foi em 2023, em que esteve em campo em 39 oportunidades, 31 delas no Brasileirão.

Grando tem contrato até o fim de 2026 e deve debater seu futuro ao término do Brasileirão. Grando deseja atuar com frequência. Recentemente, duas propostas de renovação antecipada foram rejeitadas, mesmo com aumento de salário e ampliação de vínculo, por conta do objetivo de jogar com mais regularidade.

A colunista identificada de Grêmio, Queki, afirma que daria sequência ao goleiro formado na base gremista a partir do ano que vem:

— Eu daria mais uma oportunidade ao Grando, acho que ele tem uma mancha injusta pelo rebaixamento de 2021 quando, além de muito jovem, ainda revezou com o Brenno. Quando teve oportunidade nesta temporada, não falhou nenhuma vez. Mas se não conseguir renovar com ele, contrataria um outro goleiro. Volpi não me passa segurança.