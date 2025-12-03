Soteldo marcou, mas polêmica ocorreu na origem da jogada. Duda Fortes / Agencia RBS

O gol que abriu o placar para o Fluminense contra o Grêmio, na Arena, nesta terça-feira (2) teve polêmica. Na origem da jogada, o lance foi contestado por possível impedimento.

Aos 18 minutos, ainda da defesa, Samuel Xavier lançou ao campo de ataque procurando Lucho Acosta, em posição duvidosa. Na sequência da jogada, Soteldo marcou. Inicialmente, a decisão de campo foi por impedimento na origem. Mas o VAR chamou e reverteu a marcação.

Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o lance era ajustado. Mas a decisão final foi correta:

— O jogador do Fluminense em primeiro plano, e com o tronco inclinado, parece estar à frente. Mas, com as linhas traçadas, ele está em condição legal em relação ao defensor gremista — afirmou.

