Zagueiro, lateral e dirigente do Grêmio são denunciados e podem ser suspensos no final do Brasileirão

Marlon contestou as decisões da arbitragem após a derrota para o Bragantino. Lucas Uebel / Gremio

Kannemann, Marlon e Guto Peixoto, diretor de futebol do Grêmio, foram denunciados pelo STJD e podem ser punidos com multa e suspensão. O julgamento, que ocorre a partir das 10h de terça-feira (25), se refere às polêmicas com a arbitragem da partida contra o Bragantino, em 4 de outubro.

Na ocasião, Kannemann foi expulso pelo árbitro Lucas Casagrande, que, na súmula, afirmou ter sido chamado de "ladrão" pelo zagueiro. O argentino foi denunciado pelo artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "ofender alguém em sua honra". A punição pode ser uma suspensão de uma a seis partidas, além de uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

No mesmo jogo, o árbitro marcou pênalti de Marlon. Depois da partida, o lateral-esquerdo afirmou:

— Grêmio Futebol Porto-Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato.

Ele foi denunciado no mesmo artigo de Kannemann.

Já Peixoto vai responder pelo artigo 258, §2º, II, que fala em " desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões". Na súmula, o árbitro Lucas Casagrande afirmou que o dirigente disse: "Você é muito fraco, tem que apitar sub-15, uma vergonha a CBF ter um árbitro como você". A punição prevista é de suspensão pelo prazo de 15 a 180 dias.

Quando pode ocorrer a punição?