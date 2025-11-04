Zagueiro do Grêmio projeta estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo sub-17: "Começar bem"

Luis Eduardo já foi capitão da seleção nas categorias de base. Nelson Terme / CBF

A seleção brasileira estreia nesta terça-feira (4) na Copa do Mundo sub-17, que está sendo realizada no Catar. O Brasil enfrentará Honduras, Indonésia e Zâmbia. Este é o primeiro Mundial da categoria já com a presença de 48 seleções.

Na convocação estão três jogadores do Grêmio: o meia Tiaguinho, o atacante Gabriel Mec, além do zagueiro Luis Eduardo. O defensor de 17 anos é um dos principais nomes da base gremista e chega como um dos destaques da seleção treinada por Dudu Patetuci.

Natural de Corrente, no Piauí, Luis Eduardo tem 22 jogos pela seleção de base entre as categorias sub-15 e sub-17, além de dois gols. O atleta, que também foi destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizou um sonho ao ser convocado para a Copa do Mundo.

— É uma sensação incrível poder realizar mais um sonho tão jovem. Vestir as cores do Brasil aos 17 anos é uma honra enorme. Representar o meu país em um Mundial é algo que sempre sonhei e que me motiva ainda mais a trabalhar forte todos os dias, buscando seguir evoluindo e conquistando grandes objetivos — disse o zagueiro.

A estreia brasileira na Copa do Mundo será nesta terça-feira, às 9h30min (de Brasília), contra Honduras. Depois, enfrentará a Indonésia, na sexta-feira (7), e Zâmbia, no dia 10. Sobre a primeira partida, o zagueiro está empolgado e acredita na boa campanha brasileira.

— No momento, estamos totalmente focados no primeiro jogo, contra Honduras. Estamos trabalhando forte em cima desse confronto, porque sabemos da importância de começar bem. Será um grande jogo e queremos dar o nosso melhor desde a estreia — concluiu Luis Eduardo.

Evolução no Tricolor

Luis Eduardo tinha vínculo com o Grêmio até o começo de 2027, mas renovou até o fim de maio de 2028. A multa para clube europeus, que antes era de €40 milhões, agora passa a ser de €60 milhões.