Willian comemora vitória do Grêmio contra o Palmeiras e gol: "Primeiro de muitos"

Jeff Botega / Agencia RBS

Entrou, mudou o jogo e fez gol. Nesta terça-feira (26), Willian voltou ao time do Grêmio depois de quase dois meses se recuperando de lesão e foi parte essencial da vitória por 3 a 2, sobre o Palmeiras, na Arena. Após a partida, o meio-campista comemorou o resultado e falou sobre o período afastado do gramado:

— Quero agradecer a Deus por essa vitória, pelo gol, por voltar a jogar futebol. Fiquei seis semanas sem jogar, e é muito ruim, nós que gostamos de jogar, queremos sempre estar em campo jogando, desfrutando. E hoje pude voltar e ajudar o Grêmio com essa vitória. Estou muito feliz mesmo de poder fazer esse primeiro gol, espero que seja o primeiro de muitos com essa camisa.

Com o resultado, o Grêmio chega a 46 pontos e fica, momentaneamente, na nona posição. Willian vê com confiança os dois jogos restantes no campeonato:

— O principal objetivo era, nesse momento, se livrar daquela zona ali (de rebaixamento) o mais rápido possível. E agora, vamos olhar para cima, né? Temos dois jogos aí. Creio que nós podemos fazer seis pontos.

Comemoração com Edenilson

Aos 39 do segundo tempo, Willian bateu o pênalti cometido por Giay em Arthur e converteu, fazendo o placar chegar a 3 a 1 para o Grêmio. Na comemoração, o meio-campista foi comemorar com o banco de reservas e procurou Edenilson para um abraço. No intervalo, Mano Menezes havia substituído um pelo outro.

— Nós, jogadores, necessitamos do apoio do torcedor. Às vezes as coisas não saem da forma que a gente quer, não por falta de vontade. Às vezes, em alguma situação no jogo não encaixa a forma de jogar. Pedi o apoio para ele, que é um jogador que tem ajudado muito o Grêmio, que se dedica, que corre o tempo todo, que luta, que entrega. Fui ali dar esse abraço nele porque ele já ajudou muito o Grêmio nessa temporada e com certeza vai continuar nos ajudando ainda mais — explicou.

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (2), contra o Fluminense, na Arena, pela penúltima rodada do Brasileirão.