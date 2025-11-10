Willian avança em recuperação para reforçar o Grêmio; veja a previsão de retorno

Willian pode ser relacionado pelo Grêmio contra o Vasco. Jeff Botega / Agencia RBS

A recuperação de Willian tem sido uma boa notícia nos bastidores do Grêmio. O meia-atacante se recupera de uma fratura no quinto metatarso do pé direito e tem chances de ser relacionado contra o Vasco, dia 19.

A reportagem de Zero Hora apurou que o clube aguarda como será a evolução do jogador durante a data Fifa. Hoje, a tendência é que ele possa ganhar minutos diante dos cariocas.

Apesar da cautela, há otimismo de que o jogador seja uma peça importante nos compromissos na reta final do Brasileirão. O Tricolor encara Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Sport até o fim da competição.

Willian sofreu a lesão no dia 28 de setembro, na partida contra o Vitória. Após os exames, clube e jogador optaram por um tratamento conservador, sem a realização de cirurgia

Último reforço do clube para a temporada de 2025, Willian estreou no Gre-Nal. O meia deu uma assistência na vitória por 3 a 2 no Beira-Rio e teve bom rendimento. Ele também atuou no empate em 1 a 1 com o Botafogo e depois sofreu a fratura no primeiro tempo do triunfo sobre o Vitória.