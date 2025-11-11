"Voltar para o Grêmio é voltar para casa", diz ex-executivo de futebol do clube 

O dirigente do São Paulo, que já havia se manifestado sobre o assunto em outubro, disse no Podcast Denílson Show que "um dia" será o momento de voltar ao Tricolor. Bruno Cantini / Atlético-MG/Divulgação

Ventilado como possível nome para assumir o departamento de futebol do Grêmio caso Paulo Caleffi vencesse a eleição, Rui Costa voltou a falar sobre a possibilidade de retornar ao clube. O dirigente do São Paulo, que já havia se manifestado sobre o assunto em outubro, disse no Podcast Denílson Show que "um dia" será o momento de voltar.

— A minha relação com o Grêmio sempre será profissional, portanto, se eu um dia voltar para o Grêmio, será o melhor contrato possível, eu quero ser valorizado... Mas voltar para o Grêmio é voltar para casa — declarou.

Rui Costa iniciou a carreira no Grêmio e atuou como executivo de futebol no clube entre 2013 e 2016. Desde 2021 está no São Paulo, com contrato até final do ano que vem.

Assim como em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, em outubro, o executivo afirmou que está feliz com a posição no clube paulista. Na ocasião, Costa também evidenciou o desejo de voltar ao Grêmio:

— Desde que eu saí, em 2016, eu sempre tive a percepção, a vontade e a emoção de um dia voltar ao clube. Porque o Grêmio é o meu clube, né? E isso não me faz menos profissional. Eu tenho uma relação emocional com o Grêmio.