Volante aguarda nova direção do Grêmio para definir futuro após empréstimo

Ronald tem contrato com o Tricolor até 2027. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O volante Ronald aguarda pela nova diretoria do Grêmio para ter uma definição sobre o futuro para 2026. Uma das possibilidades é permanecer no Atlético-GO, clube para o qual foi emprestado para disputar a Série B.

O clube goiano manifestou interesse em renovar o contrato por mais uma temporada. O atleta de 22 anos tem vínculo com o Tricolor até dezembro de 2027.

Repassado no fim de agosto, o jogador disputou 14 partidas pelo time de Goiânia, sempre como titular, e ajudou a equipe a se distanciar do Z-4 e encerrar a competição em 11º lugar.

Revelado na base gremista, o jovem subiu para os profissionais ainda em 2023. Ao todo, fez 36 jogos com a camisa gremista e marcou um gol.

A posse do futuro presidente do Grêmio, Odorico Roman, está agendada para o dia 8 de dezembro. Em 2026, as competições começarão mais cedo, com o Gauchão iniciando entre 10 e 11 de janeiro, e o Brasileirão no dia 28.