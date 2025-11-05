Vice-presidente do Grêmio explica o aumento no preço dos ingressos para jogo contra o Cruzeiro

Grêmio terá confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

O primeiro jogo do time masculino do Grêmio sob a nova gestão da Arena, que agora é administrada pelo clube, será nesta quarta-feira (5), às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro. Divulgado nos últimos dias, o preço dos ingressos apresentou um aumento notado pelos torcedores.

Na coletiva realizada na sexta-feira (31), o presidente Alberto Guerra e o vice Eduardo Magrisso informaram que os valores não poderiam mais ser tão baixos como estavam sendo na gestão de Marcelo Marques. Da mesma forma, seriam mais baixos em relação a gestão anterior a do empresário.

Em entrevista ao repórter Geison Lisboa, no programa Esporte e Cia, da Rádio Gaúcha, Magrisso explicou que o Grêmio não pode sair no prejuízo com a Arena. Além disso, ainda informou de quanto é o gasto para abrir o estádio em dias de jogos.

— Para abrir a Arena, a gente está falando entre R$ 450 mil e R$ 500 mil. Em cima da renda, eu ainda tenho que pagar 5% para a Federação Gaúcha, tenho que pagar 5% de desconto de INSS, eu tenho que pagar a tiqueteira que emite o ticket, tem um percentual sobre a renda. Eu tenho que pagar o cadastramento facial, os custos, eu tenho que pagar a empresa que faz a segurança. Os custos envolvidos no espetáculo, para proporcionar a segurança a todos os frequentadores é muito alta — explicou o vice-presidente do Grêmio.

Eduardo Magrisso ainda foi questionado sobre como o estádio funcionava sob o comando de Marcelo Marques, período em que os ingressos eram mais baratos. Segundo ele, o empresário teve de pagar do próprio bolso parte da operação em alguns jogos.

— Em alguns jogos, ele pagou. O nosso propósito é outro. A Arena tem que ser uma geradora de recursos — concluiu o dirigente.

Confira o valor dos ingressos

Tabela de preços para o jogo entre Grêmio e Cruzeiro. Reprodução