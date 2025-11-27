Veja quando será a posse de Odorico Roman como presidente do Grêmio

Odorico Roman comandará o clube de 2026 e 2028. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio definiu, nesta quinta-feira (27), quando será a posse da nova diretoria. A gestão Alberto Guerra entregará o clube para Odorico Roman, eleito em novembro, no dia 8 de dezembro, às 20h.

Assim, a cerimônia ocorrerá durante sessão solene do Conselho Deliberativo, na Arena, um dia após o encerramento do Brasileirão — o Grêmio enfrenta o Sport, em Recife, na última rodada da competição nacional.

A partir da posse, Odorico Roman, vice-presidentes eleitos e até mesmo executivos já contratados poderão avançar em assuntos pendentes. Desde assinatura de contratos, liberação de jogadores e até mesmo renovação ou saída de Mano Menezes.

Alex Leitão, por exemplo, novo CEO gremista, deverá estar presente para começar a trabalhar efetivamente na Arena. Ele prepara iniciativas para auxiliar o clube financeiramente.

Em paralelo, os futuros dirigentes já se mexem nos bastidores. Acertaram a chegada de Paulo Pelaipe para trabalhar como executivo de futebol e sondam alguns possíveis reforços visando a temporada de 2026.