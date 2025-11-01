Veja quando o Grêmio pretende fazer a troca de chaves entre Olímpico e Arena

Estádio teve o seu último jogo em fevereiro de 2013. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (31), o presidente Alberto Guerra e o vice Eduardo Magrisso informaram sobre os próximos passos da nova gestão da Arena. A partir deste sábado (1°), o estádio passa a ser administrado pelo clube.

Entre os tópicos abordados está a entrega do Estádio Olímpico a OAS 26 e a Karagounis. O Grêmio já entrou em contato com as empresas para fazer a troca das chaves e espera que o movimento possa ser realizado em novembro.

— Nós temos que vencer apenas as questões burocráticas para marcar a data da assinatura da escritura de permuta e fazer não só a transferência da propriedade, mas como a efetiva entrega da posse do Olímpico. Isso deve acontecer ainda no mês de novembro, se não acontecer no mês de novembro por alguma questão burocrática, também vai estar pronto para acontecer logo em seguida — reforçou Magrisso.

Segundo o colunista de Zero Hora, Jocimar Farina, a Karagounis já avisou o Grêmio que fará a troca assim que for chamada. Já a OAS 26 não apresenta a mesma disposição e impôs algumas condições para dar sequência ao processo. As exigências podem levar o Tricolor a uma nova batalha jurídica.

O vice-presidente gremista explicou que o que trava a troca dos negócios não depende do Grêmio, visto que está ligado à relação das empresas com a Prefeitura de Porto Alegre. Magrisso ainda reforçou que o clube tem atuado como "facilitador" na relação entre esses dois lados. Vale destacar que, quando construíram o estádio, foi imposto às duas empresas a obrigação de realizar obras no Bairro Humaitá, onde está a Arena.

— Essa situação não é com o Grêmio. A OAS 26 tem alguns débitos tributários e a obrigação das obras do entorno do Humaitá. Basicamente, se houver problemas, e não acredito que vá existir problemas, eles dizem respeito a essa relação com a Prefeitura. O Grêmio, nesse processo, age como facilitador. O Grêmio que está facilitando o negócio — concluiu o dirigente.