Veja os lesionados do Grêmio e quem pode voltar contra o Vasco

Marcos Rocha (E) e Willian (D) serão reavaliados no CT Luiz Carvalho. Renan Mattos / Agencia RBS

O elenco do Grêmio se reapresenta na tarde desta quarta-feira (12) para iniciar os trabalhos para a retomada do Brasileirão após a data Fifa. Porém, uma parte do grupo segue indo ao CT Luiz Carvalho para tratar lesões.

Antes da paralisação do campeonato, 10 atletas estavam entregues ao departamento médico. Destes, dois têm chances de aparecer ao menos entre os relacionados para o jogo contra o Vasco, na próxima quarta-feira (19), na Arena. Veja, abaixo, a situação de cada atleta.

Podem voltar contra o Vasco

Marcos Rocha

O lateral-direito teve diagnosticada lesão de grau 2-A na coxa esquerda no fim de outubro. Após um período de fisioterapia, voltou a calçar chuteiras e será reintegrado aos trabalhos com os demais jogadores. Se não apresentar novas dores, poderá reaparecer no time.

Willian

No fim de setembro, o meia sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito. Será reavaliado diariamente para ser reinserido nos treinamentos com bola, incluindo situações de choque. Demanda um maior cuidado, mas não está descartada a possibilidade de que ele possa ser relacionado.

Volta no fim do Brasileirão

Alex Santana

Opção para a reserva do meio-campo, o volante não atua desde o fim de outubro, quando sofreu uma lesão de grau 2-C na panturrilha da perna direita.

Não deve reaparecer diante do Vasco, mas já poderia ficar à disposição para as rodadas seguintes, que marcarão a reta final do campeonato.

Voltam em 2026

Rodrigo Ely

João Pedro

Diagnosticado com uma trombose no ombro direito, no fim de setembro foi submetido a um procedimento que consiste na remoção do coágulo de um vaso sanguíneo por meio de um cateter.

Balbuena

Villasanti

No fim de agosto, passou por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e meniscectomia parcial do joelho esquerdo.

Riquelme

No início de novembro, sofreu uma entorse grau 2 no tornozelo esquerdo defendendo o time sub-20.

Braithwaite

Em meados de setembro, rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda.

Cristian Olivera

No início de novembro, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, com lesão ligamentar de grau 2.