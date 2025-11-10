Marlon comemorando a virada gremista no primeiro tempo. STEFANIA LIMA / PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio foi até o Nordeste em busca de um resultado positivo contra o Fortaleza para continuar nutrindo o sonho de uma vaga indireta à Libertadores de 2026. Contudo, o 2 a 2 na Arena Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão, acabou acordando o time para a realidade.

Com o resultado, a equipe de Mano Menezes segue na 14ª colocação, com 40 pontos. Isto é, a 11 do G-7 (sonho) e apenas sete pontos do Z-4 (pesadelo).

Os gols da partida foram marcados por Bareiro, aos cinco primeiro tempo, Carlos Vinícius (aos 13) e Marlon (31). Na segunda etapa, Matheus Pereira deixou tudo igual aos 18 minutos.

Por falar no lateral-esquerdo gremista, autor do gol da virada tricolor ainda na primeira etapa, Marlon falou em injustiça, tanto no placar quanto na situação de ambas as equipes no Campeonato Brasileiro, após o jogo:

— O futebol muitas vezes é injusto, né? Sendo bem sincero, nem o Fortaleza tem time pra tá na situação ruim que tá e nem a gente. Durante o campeonato todo a gente tem sido muito desatento, e no futebol de alto nível isso te custa caro. A gente enfrentou um grande adversário, tinha uma vantagem, e acabou cedendo o empate, porque o Grêmio não perde — lamenta.

Para o camisa 23, o Grêmio seguiu desperdiçando a chance de ganhar uma partida na competição, principalmente quando ela está ao seu favor:

— E mais uma vez a gente tem a chance de matar os jogos e não mata, e isso está custando caro. A gente, claro, valoriza o ponto, mas a gente tinha que sair daqui com resultado positivo. Era o jogo que tava muito palpável pra nós sermos vencedores — avaliou.

Por fim, Marlon abordou o tempo que o time terá para se recuperar e fez questão de frisar, em sua última fala, que o Grêmio precisa saber o momento que a equipe vive neste fim de 2025:

— Agora a gente tem que né, juntar os cacos aí, aproveitar a data Fifa pra recuperar. Tem um jogo duro contra o Vasco. Conseguir a pontuação necessária, porque né, eu já disse isso outras vezes, a gente tem que ter consciência do momento que a gente tá; não condiz com o tamanho da camisa do Grêmio. E que essa desatenção aí no final da temporada não aconteça mais, para a gente terminar o ano de forma digna — concluiu.

A próxima partida do Tricolor acontecerá daqui 10 dias, após a última data Fifa do ano. O time de Mano receberá, no dia 19 de novembro, o Vasco da Gama, na Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.