Veja como o Grêmio pode "definir" o campeão do Brasileirão de 2025

Vitória do Grêmio contra o Palmeiras, nesta terça (24), pode selar o título do Flamengo. Cesar Greco / Palmeiras Divulgação

O Grêmio pode ser o fiel da balança do título do Brasileirão 2025. Uma vitória tricolor contra o Palmeiras nesta terça (24), às 21h30min, pode definir matematicamente a conquista do Flamengo, caso os cariocas vençam o Atlético-MG, em jogo que ocorrerá no mesmo horário.

Hoje, os flamenguistas lideram a competição com 74 pontos, contra 70 dos palmeirenses. Se o time de Filipe Luís for a 77 pontos e o de Abel Ferreira estacionar na pontuação atual, a distância entre os dois postulantes subirá para 7 pontos, impossível de ser superada nas duas rodadas restantes.

Há ainda uma combinação que não garante o título para o Flamengo do ponto de vista matemático, mas sim de forma virtual.

Se os flamenguistas baterem os mineiros e Grêmio e Palmeiras empatarem na Arena, os dois líderes terminarão a rodada a seis pontos de distância. Porém, neste caso, para conquistar o título, os palmeirenses precisariam tirar uma diferença de saldo superior a 20 gols em apenas duas rodadas.

Qualquer outra combinação nesta terça (24) manterá a disputa do título ainda aberta.

No próximo sábado (29), Palmeiras e Flamengo disputarão a final da Copa Libertadores, em jogo único, em Lima, no Peru.