Veja como estão as chances de rebaixamento do Grêmio após a 33ª rodada do Brasileirão

O empate com o Fortaleza, no último domingo (9), fez com que o Grêmio visse as chances de disputar a Libertadores em 2026 serem praticamente dizimadas. O Tricolor encerrou a 32ª rodada na 14ª colocação, com 40 pontos — são 11 a menos do que o Fluminense, o último no G-7.
Por outro lado, as chances de rebaixamento para a Série B também diminuíram. O Grêmio tem sete pontos a mais do que o Santos, o último integrante do Z-4.
Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor passou de 2,6% para 1,7% de chance de ir para a Segunda Divisão. Seis times têm mais probabilidade de rebaixamento.
Em relação à Libertadores, a possibilidade é praticamente nula: 0,14%. Ao término da 32ª rodada, a chance era de 0,37%. Já quando o assunto é Sul-Americana, o Grêmio mantém boas expectativas. São 51,2% de probabilidade de estar na competição em 2026.
Libertadores
- Cruzeiro - 100%
- Flamengo - 100%
- Palmeiras - 100%
- Mirassol - 99,99%
- Bahia - 97,6%
- Botafogo - 95,4%
- Fluminense - 85,6%
- São Paulo - 11,4%
- Atlético-MG - 6%
- Vasco - 1,6%
- Corinthians - 1,1%
- Bragantino - 0,95%
- Ceará - 0,26%
- Grêmio - 0,14%
- Inter - 0,001%
*Santos, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport não têm mais chance de disputar a Libertadores em 2026.
Sul-Americana
- Atlético-MG - 89,9%
- São Paulo - 86,6%
- Bragantino - 85,2%
- Vasco - 82,1%
- Corinthians - 81,3%
- Ceará - 76,8%
- Grêmio - 51,2%
- Inter - 17,9%
- Fluminense - 14,4%
- Botafogo - 4,6%
- Vitória - 3,5%
- Santos - 2,9%
- Bahia - 2,4%
- Juventude - 0,88%
- Fortaleza - 0,21%
- Mirassol - 0,001%
*Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras vão disputar a Libertadores; enquanto o Sport não tem mais chances de se classificar à Sul-Americana de 2026.
Rebaixamento
- Sport - 100%
- Fortaleza - 92,6%
- Juventude - 76,8%
- Santos - 59,4%
- Vitória - 51,9%
- Inter - 16,9%
- Grêmio - 1,7%
- Ceará e Corinthians - 0,19%
- Bragantino - 0,18%
- Vasco - 0,15%
- Atlético-MG - 0,009%
- São Paulo - 0,001%
*Palmeiras, Mirassol, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Bahia não têm mais chances de rebaixamento à Série B de 2026.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.