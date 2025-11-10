Veja como estão as chances de rebaixamento do Grêmio após a 33ª rodada do Brasileirão

Grêmio empatou com o Fortaleza, em 2 a 2, fora de casa. CAIO ROCHA / O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

O empate com o Fortaleza, no último domingo (9), fez com que o Grêmio visse as chances de disputar a Libertadores em 2026 serem praticamente dizimadas. O Tricolor encerrou a 32ª rodada na 14ª colocação, com 40 pontos — são 11 a menos do que o Fluminense, o último no G-7.

Por outro lado, as chances de rebaixamento para a Série B também diminuíram. O Grêmio tem sete pontos a mais do que o Santos, o último integrante do Z-4.

Conforme os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor passou de 2,6% para 1,7% de chance de ir para a Segunda Divisão. Seis times têm mais probabilidade de rebaixamento.

Em relação à Libertadores, a possibilidade é praticamente nula: 0,14%. Ao término da 32ª rodada, a chance era de 0,37%. Já quando o assunto é Sul-Americana, o Grêmio mantém boas expectativas. São 51,2% de probabilidade de estar na competição em 2026.

Libertadores

Cruzeiro - 100%

Flamengo - 100%

Palmeiras - 100%

Mirassol - 99,99%

Bahia - 97,6%

Botafogo - 95,4%

Fluminense - 85,6%

São Paulo - 11,4%

Atlético-MG - 6%

Vasco - 1,6%

Corinthians - 1,1%

Bragantino - 0,95%

Ceará - 0,26%

Grêmio - 0,14%

Inter - 0,001%

*Santos, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport não têm mais chance de disputar a Libertadores em 2026.

Sul-Americana

Atlético-MG - 89,9%

São Paulo - 86,6%

Bragantino - 85,2%

Vasco - 82,1%

Corinthians - 81,3%

Ceará - 76,8%

Grêmio - 51,2%

Inter - 17,9%

Fluminense - 14,4%

Botafogo - 4,6%

Vitória - 3,5%

Santos - 2,9%

Bahia - 2,4%

Juventude - 0,88%

Fortaleza - 0,21%

Mirassol - 0,001%

*Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras vão disputar a Libertadores; enquanto o Sport não tem mais chances de se classificar à Sul-Americana de 2026.

Rebaixamento

Sport - 100%

Fortaleza - 92,6%

Juventude - 76,8%

Santos - 59,4%

Vitória - 51,9%

Inter - 16,9%

Grêmio - 1,7%

Ceará e Corinthians - 0,19%

Bragantino - 0,18%

Vasco - 0,15%

Atlético-MG - 0,009%

São Paulo - 0,001%

*Palmeiras, Mirassol, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Bahia não têm mais chances de rebaixamento à Série B de 2026.