Veja análise da arbitragem na vitória do Grêmio sobre o Vasco 

O Grêmio venceu o Vasco por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (20). O resultado da partida pela 34ª rodada do Brasileirão, na Arena, fez com que o Tricolor praticamente afastasse de vez o risco de rebaixamento. Os gols gremistas foram marcados por Carlos Vinícius e Amuzu.

Comandada pelo paulista Raphael Claus, a arbitragem teve uma atuação discreta na partida, sem polêmicas. O VAR não foi acionado em nenhum momento.

Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, analisou:

— Tirando a maneira de conduzir o jogo na parte disciplinar, que trouxe um pouco de tensão, deixando o jogo muito solto, não tiveram erros que impactassem no resultado. A partida também ajudou, especialmente no segundo tempo, que o jogo ficou mais sossegado.

