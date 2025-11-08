Veja a íntegra da entrevista de Paulo Caleffi, candidato à presidência do Grêmio, ao "Show dos Esportes"

Candidato à presidência do Grêmio, Paulo Caleffi foi entrevistado no Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta sexta (7), véspera da eleição gremista. Seu opositor, Odorico Roman, também foi entrevistado. A votação ocorre entre os sócios do clube, entre 10h e 17h deste sábado (8), presencialmente na Arena e de forma virtual.

Paulo Caleffi é advogado. Ele foi vice-presidente de futebol no começo da gestão de Alberto Guerra, entre novembro de 2022 e junho de 2023. No período, o ex-dirigente participou da negociação que envolveu a chegada de Luis Suárez ao Tricolor.

Durante a entrevista, Caleffi revelou ter se aproximado de um grande jogador do futebol mundial para trazê-lo ao Tricolor caso eleito. O candidato também disse que um novo patrocinador com aporte imediato auxiliaria nesta contratação. Afirmou ainda que jovens da base atuarão nas primeiras rodadas do Gauchão, e que o foco principal será uma arrancada forte no Brasileirão.

Confira a participação de Paulo Caleffi no "Show dos Esportes" na íntegra

Reforço à vista

— Nós estamos trabalhando muito forte. Temos um alinhamento para não explicitar demasiadamente essa questão. Mas quero dizer que o torcedor do Grêmio está correto nos caminhos que está buscando. Nada é impossível para o Grêmio. Se eu tivesse uma habilidade maior, talvez eu falaria isso em francês.

— Não podemos avançar em situações jurídicas de uma contratação, pois não há legitimidade para fazê-la. Nós fizemos um vídeo (ao jogador desejado) parecido com o que apresentamos para o Suárez.

— A operação surge com um grande empresário do futebol mundial, e ele é que faz uma aproximação inicial. Já existiram os contatos devidos. Vou ficar por aqui.

— Nós não iremos comprometer o caixa do clube. Aqui é uma questão mais ampla, envolve um patrocinador novo para o clube. O atleta possui um contrato de imagem diferenciado da nossa habitualidade e nós temos a questão dos patrocinadores, ou seja, tudo isso tem que estar efetivamente alinhado. O salário da proposta, base, que eu não posso falar, não excede os limites de grandes jogadores do futebol brasileiro. Não é um patrocínio dirigido a apenas ao jogador, mas um patrocínio do Grêmio.

Patrocinador novo e exclusivo

— É uma empresa (o patrocinador) que é de um segmento mundial e ela está querendo ingressar na nossa região. Ela já tem uma participação mais ativa em outros estados. É um patrocínio exclusivo para o Grêmio. Isso é bem importante deixar claro. Nós não dependemos de ter uma situação com o Inter também (como é atualmente com a Alfa). Nós não queremos dividir esse patrocínio. O patrocínio envolve camisa, naming rights e a questão do atleta.

— O patrocinador vai fazer um aporte inicial. Não é apenas no jogador. Nós sabemos das dificuldades financeiras que iremos encontrar. Estamos plenamente preparados para isso. O cenário não é positivo, mas nós não iremos delegar responsabilidade. Quem se propõe a dirigir um clube do tamanho do Grêmio, tem que saber enfrentar problemas, mas também responder questionamentos da empresa e, por que não, estar sempre disponível a um bom debate.

Quem será o treinador?

— O técnico está definido, mas eu tenho deixado claro meu respeito ao Mano Menezes e qualquer decisão só vai ser comunicada após eu poder sentar frente a frente com o Mano. O Grêmio tem um treinador.

Como será o departamento de futebol?

— Foi divulgado, de modo até objetivo, por integrantes da Chapa 2, que o futuro vice-presidente seria o Dr. Paulo Luz, uma pessoa com trabalho histórico de serviços prestados ao Grêmio, que participou de um momento delicado. Então, por respeito a ele, deixar claro que não é essa figura. É um nome novo, com perfil agregador, para interlocução do conselho com o futebol, mas sem protagonismo. Nosso foco é ter um departamento profissional, com executivo experiente, Danrlei e Maicon.

— Eu já convidei o Felipão publicamente. Eu o colocaria como gerente institucional, porque o dia a dia do Felipão demonstra que ele não é um coordenador técnico. Ele participa dos processos de todas as áreas do clube. Colocaria como um referencial do dia a dia que vai estar do meu lado. E uma figura central, não vai ser um expoente.

Como chegar a patamares maiores no futebol?

— Poucas pessoas sabem que o Palmeiras, por exemplo, enfrenta endividamento de R$ 700 milhões e o Flamengo, na casa dos R$ 500 milhões. E aí está o grande ponto: ter capacidade de equacionar dívidas, habilidade com credores e abrir leques de novas receitas. Nesse sentido, temos o Gols de Vantagem, projeto consolidado por Jerônimo Santos, CEO do Grupo Ipiranga e criador do Km de Vantagem, agora remodelado para a torcida gremista, gerando novas receitas. Também lançaremos o Grêmio Studio, uma produção inédita de conteúdo para o torcedor, em parceria com a IEP Filmes. A parceria permitirá monetização no YouTube, atração de patrocínios e transmissões inovadoras de jogos.

— Além disso, teremos os postos GrêmioMania dentro dos consulados, físicos ou digitais. São novas grandes fontes de receita que hoje o clube não tem. E é exatamente isso que Palmeiras e Flamengo fazem para enfrentar seus endividamentos.

Auxilio do novo patrocinador e pagamento a investidores

— O novo patrocinador fará um aporte imediato, com potencial maior que qualquer pessoa física, pelo porte da empresa envolvida. E para deixar claro, tentou-se criar a narrativa de que eu afastaria o Celso Rigo do Grêmio, o que é falso. Eu jamais farei isso. Meu compromisso com ele é pagar a dívida altíssima que o clube tem e não pedir mais empréstimo, pois isso é ter respeito e seriedade com quem sempre esteve à disposição do Grêmio. Não interessa a modalidade financeira, o importante é que gestão e governança não podem depender do improviso. O compromisso é quitá-lo e garantir que, assim como o Marcelo (Marques), sua participação seja por capacidade pessoal e profissional. Ele também contribuirá com o que chamamos de conselho digital, um modelo de gestão moderno e participativo voltado à inovação dentro do clube.

Categorias de base

— Nosso entendimento é que, para um atleta da base ser vendido, ele tem que entregar dentro de campo, levantar uma taça relevante. Como fizeram Cebolinha, Arthur, Luan e Pepê. As categorias de base sempre estiveram presentes em todos os grandes títulos do Grêmio. E é por isso que algumas ações serão muito relevantes: todos os processos da base passarão a estar sob responsabilidade do departamento profissional. Nenhum atleta será dispensado sem anuência do departamento profissional.

— Será implementado um modelo tático único do Grêmio, nos moldes do Barcelona, para que as categorias sub-20, sub-17 e sub-15 atuem da mesma forma, facilitando a adaptação e o desenvolvimento dos jovens quando forem integrados ao elenco principal.

O que pensa para o Gauchão?

— Não tenho a menor dúvida que a gurizada (da base) vai iniciar o Gauchão. Quando eu digo iniciar, é primeira ou segunda rodada, no máximo. Nós não vamos abrir mão da disputa do Gauchão, mas se eu te disser que o Gauchão é prioridade da nossa gestão, eu vou estar falhando com o meu torcedor. Nossa prioridade é ter uma bela arrancada no dia 28 de janeiro (no Brasileirão) e consolidar o Grêmio por todo o campeonato no G-4, porque quem está ali é que vai ter chance de, na reta final, conquistar o título.

Por que votar na Chapa 1?

— Agradeço ao Grupo RBS pela oportunidade. Associado do Grêmio, amanhã (sábado) nós teremos um divisor de águas histórico do nosso clube. E eu asseguro vocês o compromisso da Chapa 1 de entregar aquilo que vocês esperam do Grêmio. Um Grêmio que deu orgulho, um Grêmio protagonista e sabedor do seu tamanho, com representatividade de um presidente que jamais vai se omitir, junto com o seu conselho de administração e os profissionais do departamento de futebol. Nós temos muito respeito e valor pelas nossas tradições e pelas nossas cores. Obrigado. É por isso que eu venho aqui amanhã pedir o voto de vocês. Nós estamos com muita vontade, muita energia de recolocar o Grêmio no seu devido lugar.