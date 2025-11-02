Veja a análise da arbitragem na derrota do Grêmio para o Corinthians

Grêmio foi derrotado em Itaquera. Lucas Uebel / Gremio.net

Com mais de 42 mil pessoas presentes no Itaquerão, o Grêmio foi derrotado por 2 a 0 pelo Corinthians na tarde deste domingo (2). O resultado deixa o Tricolor na 11ª posição do Brasileirão, com 39 pontos.

Comentarista da Rádio Gaúcha, Saimon Bianchini destaca que o resultado da partida não teve interferência do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Segundo ele, o juiz assinalou corretamente um pênalti para o Corinthians aos 32 minutos do segundo tempo.

— Um pênalti bisonho cometido pelo Dodi. Indiscutível, por mais que não tenha intenção. Erra o movimento, o gesto técnico. O Memphis Depay fura em bola, só que, nisso, o Dodi está com o braço direito aberto e acaba acertando com o punho a bola. Por isso, pênalti bem marcado — comentou durante a transmissão da partida.

Nas redes sociais, torcedores gremistas cobraram um cartão vermelho para Matheus Bidu, após entrada mais forte em João Lucas. No campo, o árbitro David Lacerda assinalou falta e aplicou o amarelo.

— No limite entre amarelo e vermelho — classificou Saimon.

Pedido de pênalti

Um dos lances reclamados ocorreu no fim do primeiro tempo, quando Yuri Alberto chutou e a bola tocou na mão de Noriega, dentro da área. A equipe paulista pediu pênalti, mas o árbitro não marcou.

Para Saimon, o movimento do zagueiro gremista é antinatural. No entanto, ele observa que é um lance interpretativo e que é necessário analisar se o atacante do Corinthians não mira no braço do jogador tricolor. Por isso, observa que Davi Lacerda acertou nos lances.