Tudo sobre as eleições do Grêmio: onde assistir ao vivo, candidatos, horários e como votar

Odorico Roman e Paulo Caleffi são os candidatos à presidência do Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio conhecerá neste sábado (8) o próximo presidente do clube, que irá comandar durante o triênio 2026-2028. Paulo Caleffi, da Chapa 1, e Odorico Roman, da Chapa 2, ultrapassaram a cláusula de barreira entre os conselheiros e concorrem no "pátio", o voto dos associados.

A votação será realizada entre 10h e 17h e poderá ser feita de forma online ou presencial. Estima-se que cerca de 39 mil sócios estejam aptos a votar. A partir das 10h30min, Zero Hora e o YouTube de GZH acompanham ao vivo a votação.

Não há uma previsão exata quanto ao horário para o anúncio do vencedor, porém o clube utiliza como parâmetro as últimas eleições e acredita que possa ser divulgado um resultado cerca de 30 minutos após o término da votação.

Quem são os candidatos e seus respectivos conselhos de administração?

Odorico Roman e Paulo Caleffi são os candidatos à presidência do clube. Eles superaram os 20% da cláusula de barreira no primeiro turno, com votos dos conselheiros, e disputam a eleição aberta aos sócios, neste sábado (8).

Odorico teve 60,06% dos votos no primeiro turno, sendo o candidato mais votado.

Os integrantes do Conselho de Administração de sua chapa, a 2, são: Fábio Rigo; Carlos Alberto Dressler; Eduardo Schumacher; Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral; Antônio Dutra Jr.; e Paulo Grings.

Já Caleffi somou 31,95% dos votos, sendo o segundo mais votado.

Os integrantes do Conselho de Administração de sua chapa, a 1, são: Antônio Vicente Nunes; Luigi Gerace; Pedro Dalmagro; Richard Gurski; Ricardo Sessegolo; e Roger Fischer.

Quem tem direito a voto na eleição?

Para participar do pleito, o associado precisa atender a alguns requisitos: ter mais de 16 anos, fazer parte do quadro social há pelo menos dois anos ininterruptos e estar em dia com as mensalidades nos 12 meses anteriores à eleição. Isso significa que as competências até outubro de 2025 devem estar quitadas até o dia 31 de outubro.

Qual o horário da votação?

Os sócios poderão exercer o direito do voto entre 10h e 17h deste sábado.

É possível votar online ou somente presencial?

Online

As duas opções estarão disponíveis. Pela internet, o associado terá de acessar o site votacao.gremio.net, que estará disponível apenas durante a votação. O acesso será realizado via CPF ou matrícula, senha, além de um código enviado ao celular cadastrado por SMS ou por WhatsApp.

Presencial

Já o voto presencial será feito no Portão A (lado oeste, acesso pela rampa oeste) da Arena, no mesmo horário. Será necessário apresentar documento oficial com foto para exercer o direito do voto.

Como é possível acompanhar a votação?

Você poderá acompanhar a eleição do Grêmio em GZH, tanto no site quanto no YouTube a partir das 10h. Além disso, a Rádio Gaúcha começa a partir das 14h, no programa Central do Torcedor, a repercutir as principais informações sobre o pleito.

Quando será anunciado o vencedor?

Não há uma precisão quanto ao horário para anúncio do vencedor, mas o Grêmio espera que o processo seja rápido. O clube utiliza como parâmetro as últimas eleições e acredita que possa ser divulgado um resultado cerca de 30 minutos após o término da votação.

Quando o novo presidente será empossado?

O novo presidente do Grêmio para o triênio 2026-2028 será anunciado neste sábado, mesmo dia da eleição. Mas quem for eleito terá de aguardar cerca de um mês para tomar posse.

Segundo o estatuto do clube, uma nova gestão só pode assumir após o término dos jogos do Grêmio na temporada. O último compromisso será contra o Sport, no dia 7 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão. Depois do confronto, uma data a partir do dia 8 de dezembro será escolhida para a posse da nova direção.