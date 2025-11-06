Três motivos para a derrota do Grêmio para o Cruzeiro

Jogadores do Grêmio caíram extenuados após o fim da partida. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio conheceu sua 13ª derrota em 32 jogos no Brasileirão. Jogando em casa, o Tricolor foi superado pelo Cruzeiro por 1 a 0 na quarta-feira (5). Com 39 pontos, tem apenas seis a mais que o Santos, primeiro time no Z-4 e com dois jogos a menos.

Zero Hora lista três motivos para a derrota do Grêmio no Brasileirão. Confira:

Falha na bola parada

Em jogos equilibrados, a bola parada é fundamental para decidir partidas. Já no final do primeiro tempo, em uma cobrança rápida dos mineiros, Willian cruzou na área e Fabrício Bruno apareceu livre para abrir o placar e garantir a vitória do Cruzeiro.

Na coletiva após o jogo, o técnico Mano Menezes admitiu que existiu uma falha individual na marcação do defensor cruzeirense.

— Sempre que se toma um gol de bola parada é uma falha de marcação e o jogador que estava marcando, Fabrício Bruno, deixou escapar. A bola foi muito bem cobrada, as bolas de Matheus Pereira são exatamente uma bola de qualidade muito boa. E a gente deixou escapar para um dos melhores cabeceadores do Campeonato Brasileiro. O Fabrício Bruno tem estatura, tem tempo de bola e a gente sofreu — disse Mano.

Falta de pontaria

Inegavelmente, o Grêmio teve volume de jogo e buscou o empate contra o Cruzeiro. Conforme o Sofascore, o Tricolor finalizou em 17 oportunidades, seis delas no gol defendido por Cássio. No entanto, esbarrou na falta de pontaria ou então nas defesas do goleiro da Raposa, um dos melhores em campo na Arena.

Falta de maturidade

Também na coletiva após a derrota, Mano falou sobre detalhes e comentou a respeito de uma falta de maturidade do time como um todo para enfrentar uma equipe como o Cruzeiro.

— É questão de maturidade de equipe. Você não pode jogar o jogo só daquele jeito. principalmente contra um adversário dessa qualidade. Vamos rodar a bola mais um pouco, vamos trabalhar um pouquinho do outro lado, vamos encontrar um espaço melhor, vamos continuar com a bola, porque aí você respira. Não se faz gol de qualquer jeito na turma da parte de cima. É outro nível de adversário, exige outra postura, e é isso que a gente tem que saber fazer.