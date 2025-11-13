Titular do Grêmio volta a treinar e deve ser reforço contra o Vasco

Marcos Rocha avança na carga de trabalho nos treinos. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O treino do Grêmio, na manhã desta quinta-feira (13), trouxe uma boa notícia ao técnico Mano Menezes. Marcos Rocha voltou a participar das atividades no gramado e deve reforçar o time diante do Vasco.

O lateral esteve presente no trabalho no gramado e, gradualmente, avançará na carga de trabalho durante a data Fifa. Zero Hora já havia informado que o plano do Tricolor é ter o jogador como titular contra os cariocas.

Como foi a lesão?

Marcos Rocha se recuperou de uma lesão de grau II-A no músculo adutor longo da coxa esquerda.

O problema foi diagnosticado após a partida diante do Bahia, quando o jogador deixou o gramado com dores.

Mais um reforço?

Willian também é aguardado para o jogo contra o Vasco. O meia-atacante ainda não voltou a trabalhar no gramado e segue o processo de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.