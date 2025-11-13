Titular do Grêmio volta a treinar e deve ser reforço contra o Vasco

O treino do Grêmio, na manhã desta quinta-feira (13), trouxe uma boa notícia ao técnico Mano Menezes. Marcos Rocha voltou a participar das atividades no gramado e deve reforçar o time diante do Vasco.
O lateral esteve presente no trabalho no gramado e, gradualmente, avançará na carga de trabalho durante a data Fifa. Zero Hora já havia informado que o plano do Tricolor é ter o jogador como titular contra os cariocas.
Como foi a lesão?
Marcos Rocha se recuperou de uma lesão de grau II-A no músculo adutor longo da coxa esquerda.
O problema foi diagnosticado após a partida diante do Bahia, quando o jogador deixou o gramado com dores.
Mais um reforço?
Willian também é aguardado para o jogo contra o Vasco. O meia-atacante ainda não voltou a trabalhar no gramado e segue o processo de recuperação de uma fratura no quinto metatarso do pé direito.
Pelo plano do Grêmio, ainda há chances de Willian ser utilizado diante dos cariocas. O Tricolor tem notado uma boa evolução no quadro do atleta, que deve ser relacionado para ganhar minutos durante o confronto.