Abel Ferreira mostrou decepção após empate em casa com o Fluminense neste sábado (22). Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

O Grêmio deve enfrentar um Palmeiras com preservações na próxima terça-feira (25), na Arena. A indicação foi dada pelo técnico da equipe paulista, Abel Ferreira. O principal motivo é a final da Libertadores contra o Flamengo, agendada para o próximo sábado (29), em Lima, no Peru.

Por outro lado, a avaliação também veio acompanhada de um ar de decepção do treinador palmeirense depois de empatar sem gols com o Fluminense, em casa, e ver o mesmo Rubro-Negro abrir quatro pontos de distância na liderança do Brasileirão, após vencer o Bragantino, no Maracanã.

— Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo no meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este Campeonato Brasileiro — comentou Abel na entrevista coletiva.

Uma ausência certa do lado palmeirense é o zagueiro Murilo, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

No Grêmio, Noriega e Gustavo Martins estão suspensos. Porém, o técnico Mano Menezes contará com os retornos dos preservados Arthur e Amuzu, além do meia Willian, recuperado de fratura no pé direito.

A partida está agendada para iniciar às 21h30min de terça. Caso o Tricolor saia vitorioso e o Flamengo vença o Atlético-MG, em Belo Horizonte, no mesmo horário, os cariocas confirmam o título nacional com duas rodadas de antecedência.