Técnico do Grêmio comemora conquista do Gauchão Feminino: "Sensação de alívio e de dever cumprido"

Gremista de coração, profissional chegou ao clube em junho. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio conquistou o Gauchão Feminino de 2025 ao vencer o Juventude por 2 a 1 na Arena neste domingo (23), confirmando a vantagem do 3 a 0 na ida. Bia Santos e Giovaninha marcaram para o Tricolor

O título é o primeiro de Cyro Leães, gremista de coração, no comando das Mosqueteiras. Ele chegou ao clube em junho deste ano.

Com a taça em mãos, ao falar à reportagem de GZH e Rádio Gaúcha, Cyro celebrou:

— Não existe uma palavra para definir esse momento ou essa importância. Em cada dia desse processo, a gente entregou o nosso melhor.