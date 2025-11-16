Sem treinar durante a data Fifa, Willian adia retorno ao time do Grêmio

Jogador não atua desde o fim de setembro por uma fratura no pé direito. Renan Mattos / Agencia RBS

A ausência de Willian nos treinos da última semana obrigou o Grêmio a trocar o otimismo pela cautela para tratar do retorno do meia aos gramados. Sem ter participado de nenhuma das atividades durante a data Fifa, o jogador poderá ter que esperar mais uma semana para vestir o uniforme tricolor.

Última contratação da janela de transferências, o experiente atleta, de 37 anos, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito no final de setembro. A intenção da comissão técnica gremista era utilizar a pausa do Brasileirão para observá-lo em ação no CT Luiz Carvalho e, ao menos, relacioná-lo para o jogo contra o Vasco, na próxima quarta-feira (19), na Arena.

O elenco gremista recebeu folga neste domingo (16) e a reapresentação ocorre na segunda-feira (17) pela manhã. Mesmo que Willian seja reintegrado, as chances de vê-lo em campo no meio de semana são mínimas.

A partida seguinte é contra o Botafogo, no dia 22, no Rio de Janeiro. Mas, considerando que o gramado do Engenhão é sintético, o possível retorno do meio-campista seria deixado para a rodada posterior.

Neste caso, o camisa 88 poderia reaparecer diante do torcedor gremista no dia 25, uma terça-feira, para enfrentar o Palmeiras, em Porto Alegre.

Confira os próximos jogos do Grêmio no Brasileirão:

19/11: Grêmio x Vasco, na Arena

22/11: Botafogo x Grêmio, no Engenhão

25/11: Grêmio x Palmeiras, na Arena

3/12: Grêmio x Fluminense, na Arena*

7/12: Sport x Grêmio, na Ilha do Retiro*