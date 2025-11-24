Seis meses depois, zagueiro da base do Grêmio reaparece no profissional e busca espaço para 2026

Após negativa de proposta dos Emirados Árabes, defensor foi promovido ao grupo principal. Angelo Pieretti / Grêmio,Divulgação

A partida contra o Botafogo neste sábado (22) registrou a reaparição do zagueiro Viery entre os profissionais do Grêmio. Com a substituição de Noriega, após sofrer entorse no tornozelo, o jovem de 20 anos ganhou uma chance para voltar a brigar por espaço de olho em 2026.

Conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, o estafe do atleta pretende conversar com a futura gestão gremista para entender qual o projeto para a próxima temporada e, caso não haja uma perspectiva de utilização, poderá buscar novos ares.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Botafogo

A explicação para isso está no fato de a direção ter rejeitado uma proposta na metade deste ano. O clube interessado era o Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, com obrigatoriedade de compra fixada em 3 milhões de dólares (R$ 16 milhões), que só seria paga em 2026, motivo pelo qual o Grêmio não aceitou o negócio.

A negativa da oferta veio acompanhada de uma promoção ao grupo principal, mas com o mesmo salário que ganhava na base. Porém, o atleta perdeu espaço no elenco — a última exibição, antes de entrar no segundo tempo contra o Botafogo, foi há quase seis meses, no dia 29 de maio, na vitória sobre o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana.

Retrospecto pelo Grêmio

Promovido por Gustavo Quinteros no início da temporada, Viery disputou 12 partidas pela equipe profissional. Na época, chegou a ser improvisado como lateral esquerdo, antes das contratações de Lucas Esteves, Luan Cândido e Marlon.