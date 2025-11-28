São Paulo sofre goleada do Fluminense e aumenta chances do Grêmio entrar no G-8

Os gremistas estavam preparados para secar o São Paulo contra o Fluminense, nesta quinta-feira (27), mas nem tiveram trabalho. O tricolor carioca goleou os paulistas por 6 a 0 no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão.
Com o resultado, o São Paulo estaciona na 8ª colocação, com 48 pontos. Caso o Grêmio vença o Fluminense na próxima terça-feira (2), o Tricolor vai a 49 pontos e assume a posição. Por enquanto, o 8º lugar garante a vaga na próxima edição da Sul-Americana, mas, caso o Cruzeiro seja campeão da Copa do Brasil, o grupo de acesso à Libertadores se amplia para G-8. Por isso, esta é a posição a se mirar.
Já o Fluminense garantiu a classificação à Libertadores com a vitória. O clube chegou a 58 pontos e fica, momentaneamente na 5ª posição, e não pode mais sair do G-7.
A partida foi de amasso carioca sobre um São Paulo muito desfalcado. O placar foi aberto com um pênalti convertido por Canobbio. Martinelli e Nonato ainda marcaram no primeiro tempo. O Flu ainda teve chances para marcar o quarto antes do intervalo, mas desperdiçou. Na etapa final, John Kennedy, Canobbio, pela segunda vez, e Serna completaram a goleada.
As duas equipes enfrentam a dupla Gre-Nal na próxima rodada. Na terça-feira (2), às 21h30min, o Grêmio recebe o Fluminense na Arena, e na quarta (3), Inter e São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro, às 20h.
Produção: Carol Fraga
